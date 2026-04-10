В Минспорте РФ считают, что падел может войти в программу Олимпийских игр 2032 года

Падел может быть включен в программу Олимпийских игр 2032 года в Брисбене. Об этом заявил заместитель министра спорта РФ, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин в преддверии матча между сборными России и Сербии.

«Дополнительный импульс к развитию падела может дать его включение в олимпийскую программу, — цитирует ТАСС Никитина. — Вопрос будет обсуждаться на сессии МОК в июне, и в случае положительного решения мы можем увидеть падел уже на Играх 2032 года в Брисбене».

Матчи между сборными России и Сербии пройдут 11 и 12 апреля.