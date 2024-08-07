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Париж-2024

Сегодня, 00:10

Пятикратный олимпийский чемпион Лопес завершил карьеру. Прямо на арене ему позвонил президент Кубы

Борец Лопес после победы на Олимпиаде-2024 объявил о завершении карьеры
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Михаин Лопес Нуньес.
Фото AFP
Борец Михаин Лопес Нуньес завоевал пятую золотую медаль на Олимпийских играх.

Олимпиада. Греко-римская борьба. Финал до 130 кг
Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

В финале турнира по греко-римской борьбе в весе до 130 кг Лопес почти играючи победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса со счетом 6:0.

Лопеса встречали как супергероя, а провожали как небожителя. Минут 10 до начала схватки зал скандировал его имя. После поединка Михаин объявил о завершении карьеры, положив борцовки на ковер, и в этот момент зал взревел так, что, кажется, вздрогнула даже Эйфелева башня, которая расположена неподалеку от арены.

Михаин Лопес. Легендарный Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кубинец превзошел еще одно достижение Карелина

Тренер подарил мне первые борцовки — возвращаю их на ковер с гордостью

— Каждая олимпийская победа для меня — большое счастье, — сказал Лопес. — Эта, конечно, особенная. Поставить красивую точку в карьере — это что-то невероятное по эмоциям. Я посвящаю свою победу всем людям по всему миру, кто сделал возможным то, что я провел в спорте столько потрясающих лет.

— Вы положили борцовки на ковер. Почему выбрали этот жест как символ окончания карьеры?

— Хорошо помню, как начинал. Тогда за мои детские успехи первый тренер подарил мне новенькие борцовки. Он положил их передо мной на ковер, и я был нереально счастлив. Сегодня я положил их обратно с благодарностью и гордостью.

— Охарактеризуйте одним словом каждую из побед на Олимпиаде.

— Пекин — восторг, Лондон — мужество, Рио — усилие, Токио — самопожертвование, Париж — радость.

— На что пришлось пойти, чтобы подготовиться к своим пятым Играм?

— На абсолютное самоотречение. Чтобы сделать вес, чтобы оказаться физически готовым, чтобы была готова голова. Отключиться от всего и от всех.

— При этом турнир вы прошли, кажется, очень легко.

— Наверное, может так показаться. Действительно, хорошо готов. Но все решает концентрация. У меня в эти два дня она гораздо выше, чем у соперников, судя по результату. Но этого добивался долгими тренировками.

— На этих Олимпийских играх нет российских спортсменов...

— (перебивая) Я не хочу в такой день говорить о политике. У нас у всех единое борцовское сердце. Мой соперник по финалу чилиец, но родом с Кубы. Мы все братья.

Фото AFP

Звонок президента

И тут же, прямо в микст-зоне, пятикратному олимпийскому чемпиону позвонил президент Кубы Мигель Диас-Канель: «Вся Куба гордится тобой! Я счастлив, что живу с тобой в одно время! Мы следили за твоей карьерой, мы всегда поддерживали тебя! Благодарны тебе за то, что ты есть! За то, что столько раз поднимал флаг нашей страны!»

Михаин смотрел в экран с такой легкостью и непринужденностью, будто ему позвонил школьный приятель: «Спасибо, господин президент! Viva Cuba! (да здравствует, Куба, — в переводе с испанского)»

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