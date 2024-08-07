Пятикратный олимпийский чемпион Лопес завершил карьеру. Прямо на арене ему позвонил президент Кубы

Борец Михаин Лопес Нуньес завоевал пятую золотую медаль на Олимпийских играх.

Олимпиада. Греко-римская борьба. Финал до 130 кг

Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

В финале турнира по греко-римской борьбе в весе до 130 кг Лопес почти играючи победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса со счетом 6:0.

Лопеса встречали как супергероя, а провожали как небожителя. Минут 10 до начала схватки зал скандировал его имя. После поединка Михаин объявил о завершении карьеры, положив борцовки на ковер, и в этот момент зал взревел так, что, кажется, вздрогнула даже Эйфелева башня, которая расположена неподалеку от арены.

Тренер подарил мне первые борцовки — возвращаю их на ковер с гордостью

— Каждая олимпийская победа для меня — большое счастье, — сказал Лопес. — Эта, конечно, особенная. Поставить красивую точку в карьере — это что-то невероятное по эмоциям. Я посвящаю свою победу всем людям по всему миру, кто сделал возможным то, что я провел в спорте столько потрясающих лет.

— Вы положили борцовки на ковер. Почему выбрали этот жест как символ окончания карьеры?

— Хорошо помню, как начинал. Тогда за мои детские успехи первый тренер подарил мне новенькие борцовки. Он положил их передо мной на ковер, и я был нереально счастлив. Сегодня я положил их обратно с благодарностью и гордостью.

— Охарактеризуйте одним словом каждую из побед на Олимпиаде.

— Пекин — восторг, Лондон — мужество, Рио — усилие, Токио — самопожертвование, Париж — радость.

— На что пришлось пойти, чтобы подготовиться к своим пятым Играм?

— На абсолютное самоотречение. Чтобы сделать вес, чтобы оказаться физически готовым, чтобы была готова голова. Отключиться от всего и от всех.

— При этом турнир вы прошли, кажется, очень легко.

— Наверное, может так показаться. Действительно, хорошо готов. Но все решает концентрация. У меня в эти два дня она гораздо выше, чем у соперников, судя по результату. Но этого добивался долгими тренировками.

— На этих Олимпийских играх нет российских спортсменов...

— (перебивая) Я не хочу в такой день говорить о политике. У нас у всех единое борцовское сердце. Мой соперник по финалу чилиец, но родом с Кубы. Мы все братья.

Фото AFP

Звонок президента

И тут же, прямо в микст-зоне, пятикратному олимпийскому чемпиону позвонил президент Кубы Мигель Диас-Канель: «Вся Куба гордится тобой! Я счастлив, что живу с тобой в одно время! Мы следили за твоей карьерой, мы всегда поддерживали тебя! Благодарны тебе за то, что ты есть! За то, что столько раз поднимал флаг нашей страны!»

Михаин смотрел в экран с такой легкостью и непринужденностью, будто ему позвонил школьный приятель: «Спасибо, господин президент! Viva Cuba! (да здравствует, Куба, — в переводе с испанского)»