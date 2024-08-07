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Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады. Дальше грозная Турция с невероятной Мелиссой Варгас

Бывшая российская волейболистка пробилась в полуфинал Олимпиады-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Екатерина Антропова (№24).
Фото AFP
Екатерина уже в шаге от медали.

Олимпиада. Волейбол. Женщины.1/4 финала
Китай — Турция — 2-3
Бразилия — Доминикана — 3-0
США — Польша — 3-0
Италия — Сербия — 3-0

Женский волейбольный турнир на Олимпиаде близится к своей развязке. Позади четвертьфиналы, и в борьбе за медали остаются только команды из Италии, Турции, Бразилии и США.

Российские болельщики наверняка отдельно следят за турчанками и итальянками. За Турцией из-за эпатажной Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива», а за лидерами мирового сезона из Италии из-за Екатерины Антроповой, не так давно сменившей гражданство. Теперь экс-россиянка в шаге от медали, правда, на пути к финалу ей предстоит обыграть ту самую Турцию с Каракурт и натурализованной Мелиссой Варгас, набравшей к играм плей-офф умопомрачительную форму.

Действующие чемпионки мира всухую уступили на первой стадии плей-офф

Действующие чемпионки мира сербки едут домой уже на стадии четвертьфинала. Хотя тех, кто внимательно следит за женским волейболом, победа Италии, конечно, не удивляет.

Екатерина Антропова. Еще одна россиянка рвется к золоту Олимпиады. Она звезда в волейболе, а родом из Исландии

Во-первых, итальянки очень успешно играют в 2024 году. В июне они во второй раз в истории взяли Лигу наций, причем по ходу финала в Таиланде в трех играх уступили соперницам всего лишь сет. Во-вторых, Сербия не радовала по ходу сезона, а на Олимпиаде разыграться подопечные Джованни Гуидетти не сумели. Два поражения в группе, на тай-брейке от США и в четырех партиях от Китая, и привели сербок в плей-офф на главных фаворитов. Но хотелось бы увидеть от балканок хотя бы подобие борьбы — нашли же они силы довести матч с американками до пятого сета.

Однако вечером вторника на паркете была только одна команда. На первый сет сербок еще хватило, в середине стартовой партии они и вовсе вели +5. Только многочисленные ошибки на приеме и блок Италии перевернули игру, и зацепиться за матч Сербии не удалось. Окончательно психологическое преимущество перешло к итальянкам в середине второй партии.

Гуидетти пытался привести своих девушек в чувство через тайм-ауты и замены, однако нить игры из его рук явно уходило. Перед третьей партией в глазах сербок и вовсе чувствовалась обреченность. Мужские четвертьфиналы накануне доказали, что счет 0-2 в волейболе еще ничего не значит. Однако для подобных камбэков нужен характер и яркая игра лидеров. Сербии не хватило ни того, ни другого.

Мелисса Варгас.
Фото Reuters

Бывшая кубинка Варгас встретится с экс-россиянкой Антроповой

Италия впервые доходит до стадии полуфинала Олимпиады. Причем встретится с Турцией, которой ранее на Играх также ни разу не удавалось добираться до медальных встреч. В Токио три года назад и те, и другие уступили в четвертьфиналах, однако за прошедшее время обе сборные сильно прибавили.

Особенно заметен прогресс Турции. Приглашение кубинки Мелиссы Варгас превратило и без того мощную команду в грозную силу. В четвертьфинале против Китая она набрала 42 очка. То есть практически в одиночку выиграла для Турции почти две полных партии или же партию и тай-брейк. На ее фоне терялась даже Эбрар Каракурт, хотя и та провела достойный матч. Китай старался отвечать уверенными командными действиями, однако что сделают китаянки против Варгас, которая отправляла мяч точно по линии в самый нужный момент?

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Остановить Мелиссу — ключевая задача для итальянок. Забудьте про сухую победу в группе, сейчас все иначе. Есть у Италии и свой икс-фактор. Натурализованная россиянка Екатерина Антропова после феерических матчей на предварительной стадии большую часть четвертьфинала просидела в запасе и набрала всего пять очков.

С Нидерландами за те же три сета она набрала 33 очка, из них сразу 30 — в атаке. Возможно, что Хулио Веласко намеренно давал одному из лидеров своей сборной отдохнуть, чтобы сохранить энергию Антроповой на следующие игры.

В параллельной встрече сыграют США и Бразилия. Их полуфиналы прошли буднично — ни Польша, ни Доминикана еще до начала встречи серьезным препятствием не выглядели и доказать обратное не сумели.

Волейбол
Олимпиада
Сборная Италии по волейболу
Сборная Китая по волейболу
Сборная Сербии по волейболу
Сборная Турции по волейболу
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