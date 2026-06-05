Фесиков — о подготовке к Олимпиаде: «Сейчас нужно давить педаль газа и никогда не останавливаться»

Руководитель дирекции по плаванию ФВВСР Сергей Фесиков рассказал «СЭ» о задачах организации до Олимпиады-2026 в Лос-Анджелесе.



— До Олимпиады в Лос-Анджелесе два года. Что нам нужно сделать за этот срок?

— В первую очередь — выехать в Европу, открыть туда не окно, а дверь. Дальше стратегически планировать наше выступление на чемпионате мира следующим летом. Уже от этого будем четко анализировать результаты наших спортсменов в сравнении с мировым сообществом. Потому что за год до Олимпиады в Будапеште соберутся уже абсолютно все. Там уже пути назад нет. Мы понимаем, что сейчас нужно давить педаль газа и никогда не останавливаться. Это очень короткий срок. Сейчас при планировании календаря мероприятий на следующий год я сделал вывод, что Олимпиада не за горами, а уже послезавтра. Но мы не собираемся сдавать обороты и хотим двигаться вперед. Главное, чтобы у спортсменов было то желание и та мотивация, которые сейчас дает Федерация водных видов спорта путем возвращения международных стартов. Когда спортсмен может выступать за свою страну, может слышать свой гимн и видеть свой флаг — это тот патриотизм, ради которого мы живем и родились в этой стране, — сказал Фесиков «СЭ».

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