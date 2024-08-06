Олимпиада, ты точно в Париже? Взгляд Дарьи Исаевой на Игры-2024

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа

Фотограф «СЭ» делится визуальными впечатлениями от работы в столице Франции.

Главный символ и точка притяжения в Париже — Эйфелева башня, которая собирает вокруг себя много туристов и зрителей Олимпиады. Лучшие места для наблюдения за символом Франции у всех, кто пришел посмотреть пляжный волейбол на закате.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В центре города башню видно с разных ракурсов, но олимпийские кольца, которые украшают легендарное сооружение, можно рассмотреть только с фронтальной стороны.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стоит немного отойти от площади Трокадеро, как ощущение праздника спорта сразу рассеивается. Туристические автобусы с фигурками атлетов как будто намекают, что в Париже проходит что-то особенное, но как на летних Играх оказалась фигуристка — не очень понятно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зато жители центра об Олимпиаде не забывают. Заборы с обозначением зон все еще на месте. И скоро снова будут доставлять парижанам проблемы. Во время открытия попасть в другую секцию можно было только по специальному QR-коду. Видимо, закрытие пройдет по тому же сценарию.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самая «олимпийская точка» в городе — кольца на площади у Лувра. Сюда не нужно билетов и специальных пропусков, но придется отстоять приличную очередь, чтобы сфотографироваться рядом с инсталляцией.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Желающих сфотографироваться хватает и днем и ночью. В Париж приехали миллионы болельщиков, которые хотят увезти максимальное количество впечатлений.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А вот к олимпийскому огню, который запаркован неподалеку от главного музея Парижа, подойти поближе можно только в дневное время и только за деньги. Но приличная фотография получится даже издалека, если сможете пробиться хотя бы к ограждениям.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Взглянув на соседние улицы, вы увидите аккуратный и типичный европейский город. Олимпийская символика предназначена только для центральных площадей и спортивных объектов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Около Триумфальной арки нет запрета на Олимпиаду. Это обозначение касается олимпийского транспорта, который должен обходить площадь стороной.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мало кто проходит мимо магазина с официальными товарами Игр. Очередь двигается медленно, потому что ассортимент и цены заставляют покупателей долго размышлять над целесообразностью покупок.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К примеру, футболка весьма среднего качества обойдется в 30 евро. Очень скромного размера талисман — в 20 евро. А более масштабные покупки заставят кого-то отказаться от пары ужинов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бесплатно и красочно радует туристов бельгийское посольство, которое заказало у художника мурал в поддержку своих атлетов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Среди олимпийских гостей встречаются такие, кто основательно подготовился к Играм. Маникюр китайской тик-токерши тому в подтверждение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Казахское посольство с помощью забора знакомит жителей и гостей Парижа со своими атлетами. На портретах встречаются наши старые знакомые.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На улицах можно встретить и атлетов, которые развлекаются между соревнованиями самыми разными способами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоть символики на улицах не так много, болельщики исправляют это самостоятельно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое частое упоминание об Играх вдали от олимпийских объектов — стенды для афиш концертов. Если не искать специально, то даже не заметите их наличия: дизайн не такой яркий, а пластик сильно бликует.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Некоторые гостиницы предлагают гостям сразу окунуться в атмосферу спорта и почувствовать себя легкоатлетом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В метро много рекламы на тему Олимпийских игр. Но на фоне общей массы баннеров они сильно не выделяются и являются проектами брендов, а не города.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Окунуться в атмосферу Игр можно в фан-зоне через реку от легендарного Нотр-Дама. Но стоит вам пересечь мост, и вы уже в Париже, который не в курсе, что он принимает Олимпиаду.