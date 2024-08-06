Олимпиада, ты точно в Париже? Взгляд Дарьи Исаевой на Игры-2024
Фотограф «СЭ» делится визуальными впечатлениями от работы в столице Франции.
Главный символ и точка притяжения в Париже — Эйфелева башня, которая собирает вокруг себя много туристов и зрителей Олимпиады. Лучшие места для наблюдения за символом Франции у всех, кто пришел посмотреть пляжный волейбол на закате.
В центре города башню видно с разных ракурсов, но олимпийские кольца, которые украшают легендарное сооружение, можно рассмотреть только с фронтальной стороны.
Стоит немного отойти от площади Трокадеро, как ощущение праздника спорта сразу рассеивается. Туристические автобусы с фигурками атлетов как будто намекают, что в Париже проходит что-то особенное, но как на летних Играх оказалась фигуристка — не очень понятно.
Зато жители центра об Олимпиаде не забывают. Заборы с обозначением зон все еще на месте. И скоро снова будут доставлять парижанам проблемы. Во время открытия попасть в другую секцию можно было только по специальному QR-коду. Видимо, закрытие пройдет по тому же сценарию.
Самая «олимпийская точка» в городе — кольца на площади у Лувра. Сюда не нужно билетов и специальных пропусков, но придется отстоять приличную очередь, чтобы сфотографироваться рядом с инсталляцией.
Желающих сфотографироваться хватает и днем и ночью. В Париж приехали миллионы болельщиков, которые хотят увезти максимальное количество впечатлений.
А вот к олимпийскому огню, который запаркован неподалеку от главного музея Парижа, подойти поближе можно только в дневное время и только за деньги. Но приличная фотография получится даже издалека, если сможете пробиться хотя бы к ограждениям.
Взглянув на соседние улицы, вы увидите аккуратный и типичный европейский город. Олимпийская символика предназначена только для центральных площадей и спортивных объектов.
Около Триумфальной арки нет запрета на Олимпиаду. Это обозначение касается олимпийского транспорта, который должен обходить площадь стороной.
Мало кто проходит мимо магазина с официальными товарами Игр. Очередь двигается медленно, потому что ассортимент и цены заставляют покупателей долго размышлять над целесообразностью покупок.
К примеру, футболка весьма среднего качества обойдется в 30 евро. Очень скромного размера талисман — в 20 евро. А более масштабные покупки заставят кого-то отказаться от пары ужинов.
Бесплатно и красочно радует туристов бельгийское посольство, которое заказало у художника мурал в поддержку своих атлетов.
Среди олимпийских гостей встречаются такие, кто основательно подготовился к Играм. Маникюр китайской тик-токерши тому в подтверждение.
Казахское посольство с помощью забора знакомит жителей и гостей Парижа со своими атлетами. На портретах встречаются наши старые знакомые.
На улицах можно встретить и атлетов, которые развлекаются между соревнованиями самыми разными способами.
Хоть символики на улицах не так много, болельщики исправляют это самостоятельно.
Самое частое упоминание об Играх вдали от олимпийских объектов — стенды для афиш концертов. Если не искать специально, то даже не заметите их наличия: дизайн не такой яркий, а пластик сильно бликует.
Некоторые гостиницы предлагают гостям сразу окунуться в атмосферу спорта и почувствовать себя легкоатлетом.
В метро много рекламы на тему Олимпийских игр. Но на фоне общей массы баннеров они сильно не выделяются и являются проектами брендов, а не города.
Окунуться в атмосферу Игр можно в фан-зоне через реку от легендарного Нотр-Дама. Но стоит вам пересечь мост, и вы уже в Париже, который не в курсе, что он принимает Олимпиаду.