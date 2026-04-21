Олимпиада-2028
Live Новости Статьи Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Летняя Олимпиада
Баскетбол

Олимпиада

21 апреля, 14:10

Швед: «Дёмину придется очень постараться, чтобы вывести нашу команду на Олимпиаду»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Егор Дёмин.
Фото Getty Images

Защитник УНИКСа, бронзовый призер Олимпиады Алексей Швед в интервью «СЭ» высказался о перспективах сборной России после возвращения на международную арену.

— Сборная России во главе с Егором Дёминым способна на то, чтобы бороться за медали на крупных турнирах?

— Не уверен. Всегда сравниваю с той сборной, которая играла на Олимпиаде-2012. У нас было много игроков с опытом игры в НБА или тех, кто поиграл там после Игр. На 3-4-м номере выходили Витя Хряпа и Андрей Кириленко. Представляете, какой был уровень команды? Поэтому мы и боролись за медали. Егору придется очень постараться, чтобы вывести нашу команду на Олимпиаду. Сейчас идет смена поколений. Да, у нас есть талантливая молодежь, но у ребят вообще нет опыта международных матчей. А это очень важно.

— С листа не получится противостоять сильным сборным?

— Нужен опыт. Слишком много времени команда без официальных игр. Потребуется как минимум один год после возвращения, чтобы сыграться, понять свой уровень. Все-таки многие баскетболисты не выступали за сборную даже на юниорских турнирах.

Алексей Швед.«Не собираюсь заканчивать, с каждым годом все больше хочется играть». Интервью Алексея Шведа

20-летний Дёмин, выступающий в НБА за «Бруклин Нетс», пока не провел ни одного матча за национальную сборную.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по баскетболу
Алексей Швед
Егор Дёмин

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Синхронистка Субботина сообщила, что ждет ребенка
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Эксперт дал советы по выбору отделки в новостройке
Сборную России по хоккею не допустили до ЧМ-2027. ИИХФ продлила отстранение — теперь ФХР идет в CAS
Что произошло за ночь 31 июля. Главное
Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Воронежской областью за ночь
Популярное видео
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дюрант заявил о желании сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Новости
RSS RSS
Все новости