Швед: «Дёмину придется очень постараться, чтобы вывести нашу команду на Олимпиаду»

Защитник УНИКСа, бронзовый призер Олимпиады Алексей Швед в интервью «СЭ» высказался о перспективах сборной России после возвращения на международную арену.

— Сборная России во главе с Егором Дёминым способна на то, чтобы бороться за медали на крупных турнирах?

— Не уверен. Всегда сравниваю с той сборной, которая играла на Олимпиаде-2012. У нас было много игроков с опытом игры в НБА или тех, кто поиграл там после Игр. На 3-4-м номере выходили Витя Хряпа и Андрей Кириленко. Представляете, какой был уровень команды? Поэтому мы и боролись за медали. Егору придется очень постараться, чтобы вывести нашу команду на Олимпиаду. Сейчас идет смена поколений. Да, у нас есть талантливая молодежь, но у ребят вообще нет опыта международных матчей. А это очень важно.

— С листа не получится противостоять сильным сборным?

— Нужен опыт. Слишком много времени команда без официальных игр. Потребуется как минимум один год после возвращения, чтобы сыграться, понять свой уровень. Все-таки многие баскетболисты не выступали за сборную даже на юниорских турнирах.

20-летний Дёмин, выступающий в НБА за «Бруклин Нетс», пока не провел ни одного матча за национальную сборную.