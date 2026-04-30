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30 апреля, 12:05

Тарпищев: «Пара Андреева и Шнайдер должна завоевать золото на Олимпиаде в Лос-Анджелесе»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлениях российской пары Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«При нормальной работе они должны завоевать золото в Лос-Анджелесе. Потенциал большой, его нужно не растерять», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андреева и Шнайдер сейчас выступают на парном турнире WTA 1000 в Мадриде. В полуфинале российские теннисистки сыграют против немки Лауры Зигемунд и россиянки Веры Звонаревой.

Андреева и Шнайдер являются серебряными призерами Олимпиады-2024 в Париже.

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Диана Шнайдер
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев

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