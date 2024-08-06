Наши гребцы пробились в полуфинал с олимпийским рекордом. Это для них первые хорошие новости за месяц

Захар Петров и Алексей Коровашков прошли через кучу трудностей.

На Олимпиаде в Париже из наших 15 нейтральных атлетов осталось трое. Все представляют греблю на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. Первую проверку на воде проходила наша мужская двойка на дистанции 500 метров. И со своей задачей парни справились великолепно, хотя казалось, что ничего у них на Играх не получится.

Олимпийские игры. Гребля. Каноэ-двойки. 500 м. Квалификация

Заезд 1

1. Захар Петров/Алексей Коровашков (Россия) — 1.38,65

2. Габриэле Касадеи/Карло Таккини (Италия) — 1.39,17

3. Джеки Насименту/Исакиас Гимараеш (Бразилия) — 1.39,38

33 несчастья

Изначально от каноистов можно было ожидать высоких результатов, но не от тех, кто в итоге приехал в Париж. Олимпийскую лицензию Коровашков завоевывал вместе с Иваном Штылем, а еще вместе они выиграли в этом году два золота чемпионата Европы и этап Кубка мира. Однако Ивану по неизвестной причине допуск не дали. В результате его вынужденно заменили на молодого Захара Петрова. «МОК, не включив в свой список Штыля, ослабил наш экипаж, который, по моему мнению, мог реально претендовать в Париже на олимпийские медали, — заявил ТАСС тренер сборной Владимир Логинов. — Дело в том, что включенные в список Коровашков и Петров гребут с одной стороны, и если их объединить в один экипаж, то он, конечно, будет слабее».

Дальше неприятности не закончились. Стало известно, что выступать на своих лодках никому из наших гребцов не дадут. «Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться. Что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителем лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», — сказал Логинов.

А за полмесяца до первого старта каноистов в Париже пришла печальная новость: тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Агеев погиб в ДТП на 41-м году жизни. «Для меня это очень большая потеря, тренеры становятся отцами даже для возрастных спортсменов, как это было в моем случае, — говорил Коровашков. — Он был очень близким для меня человеком, его смерть стала большой потерей не только для меня, но и для всей сборной команды России, для всех, кто занимается греблей. Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него».

Захар Петров и Алексей Коровашков. Фото AFP

Недолгий олимпийский рекорд

Несмотря на все неприятности, опытный Коровашков призывал верить в их двойку. Ради этого старта с партнером он даже добровольно отказался от выступления в каноэ-одиночке на 1000 метров. Так что никаких других дисциплин для него в Париже нет.

«Я пока не буду бросаться громкими словами. Счастье любит тишину, как говорится. Мы готовимся, тренируемся, притираемся друг к другу, потому что грести с одной стороны... Это нечто новое. Рано о чем-то говорить. Но надежды мы подаем, шансы есть, — объяснял он «СЭ». — Верьте в нас, болейте!»

Формат соревнований таков, что у каждого есть как минимум два заезда. По итогам предварительного старта никто не выбывает. Просто два лучших экипажа в заезде проходят напрямую в полуфинал, который состоится 8 августа, а остальным необходимо грести в четвертьфинале днем 6 августа.

Российская двойка пошла по короткому пути. Своими мощными левосторонними гребками она сразу же вырвалась вперед и лидерство не теряла до финиша. Не слишком отставал бразильский дуэт, но их в итоге обошли итальянцы. А Коровашков и Петров финишировали не просто первыми, а с олимпийским рекордом — 1.38,65. Причем мировой рекорд в этой дисциплине (1.35,82) принадлежит Коровашкову и Штылю, который они установили еще в 2014 году, выступая под российским флагом.

Достижение Алексея и Захара держалось недолго. Во втором заезде их опередили китайцы — 1.37,40. Однако прямой выход в полуфинал это не отменяет. А главное — теперь все действительно поверили, что наших гребцов есть реальные шансы пошуметь в Париже.

В среду, 7 августа, Коровашков отдыхает, но в предварительных заездах на 1000 метров должен выступить Петров. Хотя, учитывая наши медальные перспективы в двойках, возможно, Захару стоит поберечь силы на четверг.

Полуфиналы в каноэ-двойках на 500 метров пройдут 8 августа в 12.20 по московскому времени. Финал запланирован в этот же день на 14.20. Также в четверг свой путь на Олимпиаде начнет Олеся Ромасенко.