Одна из самых известных легкоатлеток нашей страны поговорила с «СЭ» в Париже об отсутствии российского флага на Играх-2024, жизни в Америке и завершении карьеры.

Из этого интервью вы узнаете:

— как Дарья впервые смотрит Олимпиаду с трибуны,

— почему она против бойкота Игр,

— о политике в спорте,

— что удивляет в американской жизни,

— о похудении и бодипозитиве.

Российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и призер чемпионата мира Дарья Клишина на протяжении десяти лет была одной из самых ярких персон в нашей легкой атлетике. Но с 2021 года она не выступает на соревнованиях. На Играх в Токио Клишина получила травму еще до старта, а в 2022-м родила второго ребенка. «СЭ» побеседовал с Дарьей в Париже, где она лично следит за соревнованиями по легкой атлетике.

— На этот раз вы смотрите прыжки в длину на Олимпийских играх в качестве зрителя. Как вам?

— Классно. В Рио в 2016-м не очень хотелось выходить куда-то после соревнований, в Токио я хоть и выбралась на несколько видов спорта, которые хотела посмотреть, но была на костылях, и это было очень сложно. А сейчас я в отличном настроении, расслабленная, но не без адреналина, когда есть за кого болеть. С этой стороны я никогда Олимпиаду не видела и даже иногда задавала глупые вопросы. Меня впечатлило количество зрителей на трибунах — нет ни одного свободного места даже на утренней программе. Говорю: «Ничего себе!» А мне отвечают: «В Европе всегда так, не помнишь, разве, как было в Лондоне?» А я и правда не помню — из сектора все видится по-другому. Обратила внимание, что публика поддерживает абсолютно всех спортсменов, не только из своей страны. Человек выполнил квалификационный норматив на финал, а ему аплодируют так, будто он мировой рекорд побил. Мне поясняют: «Да так всегда было». В общем, получила столько новых впечатлений!

— Соревнования по прыжкам в длину смотрите как болельщик, как эксперт, как человек, который хочет оказаться в секторе?

— Без желания быть в секторе — точно. А если комментирую кому-то рядом сидящему, то, конечно, обращаю внимание на технику. Даже если прыжок выполнен классно, сразу видно, где есть ошибка, скажем, в разбеге или в прыжке. Обязательно выбираю, за кого болеть — так гораздо интереснее. Очень переживала за Ивану Шпанович, она летом не выступала из-за травмы, но знаю, как она хотела на эту Олимпиаду — последнюю, наверное, для себя. Так надеялась, что у нее получится закончить на хорошей ноте, но... (Действующая чемпионка мира не смогла выполнить квалификационный норматив. — Прим. «СЭ»). Сейчас это единственный человек в секторе, с кем я знакома с 2007 года, мы очень много прыгали вместе. Остальные девчонки новенькие, мы не так хорошо знакомы.

— Мария Ласицкене сказала, что не будет смотреть Игры, и даже назвала это мазохизмом. У вас абсолютно противоположные чувства...

— Я легко отпустила эту часть своей жизни и полностью наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Я ни одного дня не скучала по сектору. Да, это был прекрасный этап, который я обожаю, о котором вспоминаю с нежностью. Но жизнь продолжается, и в ней столько красок, столько всего можно успеть, чего был лишен, когда тренировался. Когда соревнуешься, не можешь посвятить свободное время себе, друзьям, более длинному отпуску. Вот у тебя сезон, потом — подготовка к нему, и есть несколько недель отдыха во второй половине сентября — начале октября, куда пытаешься впихнуть все дела. Сейчас передо мной открывается широкополосная дорога, когда можно делать все, что хочешь, ложиться спать, когда хочешь, строить какие-то планы. Поэтому прихожу на стадион как на праздник. Тут я как рыба в воде, все знаю, все понимаю, но мне нужно только аплодировать и не напрягаться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Профессиональный спорт постепенно сошел на нет

— Почему вы никогда не объявляли о завершении карьеры?

— Официально не объявляла. Дело не в том, что мне не хотелось ставить финальную точку — я не тот человек, которому нужен последний триумф. После Игр в Токио врачи сказали, что, если хочу дальше выступать, нужно оперировать ногу. Связка тогда оторвалась полностью, ее нужно было пришивать, иначе невозможно выходить и прыгать на 7 метров и выносить такие нагрузки. Я себе представила операцию, восстановление, через которое уже не раз проходила, и поняла, что не хочу всего этого. Для того чтобы нормально жить, достаточно было физиотерапии. А профессиональный спорт постепенно сошел на нет. Сейчас у меня двое сыновей, старшему — шесть лет, младшему — два года. Они занимают все время. То немногое, что остается, могу посвятить себе (улыбается).

— В Париж приехали только 15 российских спортсменов в нейтральном статусе и ни одного легкоатлета.

— Это ужасно. Конечно, я наслаждаюсь праздником легкой атлетики, потому что так или иначе есть люди, которых я знаю. Но наших не хватает в секторе, понимаешь, что они могли бы добиться результата... А когда показывают виды спорта вроде синхронного плавания, где мы всегда были впереди, и говорят, что китайцы — фавориты, первая мысль: «Что? Как так?» Сразу даже смотреть не хочется, потому что понимаешь, что по-настоящему чемпионского выступления не увидишь. Это касается и художественной гимнастики, и спортивной.

— Болельщики, чиновники, сами спортсмены за этот год тысячу раз задавались вопросом, стоит ли ехать под нейтральным флагом. Как вы для себя на него отвечали?

— Нужно ехать! На 200 процентов! Олимпиада у многих спортсменов бывает один раз в жизни. Это в легкой атлетике в этом плане можно «жить» дольше, а в художественной гимнастике ты всю жизнь кладешь, чтобы поехать на одни-единственные игры. И что? Получается, что перечеркнута вся работа, которая делалась долгие годы. Посмотрите на теннис: девчонок сейчас все поздравляют, пишут, что они наши. А до этого говорили, что не нужно ехать. Где логика? Конечно, они наши! Всегда были и будут. Все знают, откуда мы, даже если идем с нейтральным флагом и в нейтральной форме. В отсутствие символики и гимна спортсмен недополучает эмоций, но, если на другую чашу весов поставить короткую жизнь спортсмена, которую скомкали и выбросили, что перевесит?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спорт должен быть вне политики

— При всех сложностях вы не захотели менять гражданство. Почему?

— Я же русская душа. Я прожила в России большую часть жизни и никогда не хотела получать американское гражданство. У меня до сих пор есть только российское. Даже если теоретически мне пришло бы это в голову, это очень сложный процесс — спортивной карьеры не хватит, чтобы оформить все документы. Нужно сначала получить грин-карту и только через пять лет можно подавать на гражданство. Заниматься всем этим было бессмысленно, тем более что в 2016 году я получила бессрочный нейтральный статус. И даже в Рио еще выступала под российским флагом. Да и после нейтральный флаг мало на что повлиял в плане узнаваемости. Было забавно, когда меня видели в секторе в какой-нибудь серенькой кофте и спрашивали: «А что это на тебе?» Я отвечала: «Так мы дисквалифицированы, у меня нейтральный статус». Девочки отвечали: «А, все еще...» А в трансляции в то же время комментаторы постоянно говорили, что я русская. Просто к нам пришло какое-то ощущение нормальности этого нейтрального статуса, а вообще-то, наоборот, нормально выступать под российским флагом.

— Но есть ощущение, что, смени вы гражданство, коммерчески были бы более успешной.

— Коммерчески — да. Но это не было главным никогда.

— В спорте сейчас очень много политики — даже между легкоатлетами есть конфликты на этой почве. Кто-то, как Ярослава Магучих, высказывается очень радикально, кто-то вынужден защищаться, кто-то — молчать.

— Я в этом не участвую. Мне много пишут, спрашивают, но я воспитана с уверенностью, что спорт должен быть вне политики. То, как ситуация развивается сейчас, точно неправильно. И разжигать дополнительно я не хочу. Могу сказать, что приносить политику в сектор совсем некрасиво и непрофессионально.

— Полина Ткалич и Кристина Макаренко, Илья Иванюк и Данил Лысенко — эти и другие ребята могли быть конкурентоспособны на мировом уровне. А вынуждены проводить лучшие годы не то что под нейтральным флагом, а вообще вне игры.

— Да, это ужасно. Но представьте себе, сколько еще топ-спортсменов у нас могло бы быть! Как упал уровень легкой атлетики за это время... Могу вас же спросить как маму: «Вы отдадите ребенка в легкую атлетику?» Только если для общего здоровья, вряд ли для достижения спортивных результатов. Сейчас родители лучше выберут теннис, если финансы позволяют, чтобы ребенок мог рассчитывать на нормальную спортивную карьеру.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока посвящать время детям

— Сразу после окончания карьеры не было момента, когда с утра открываешь глаза и не понимаешь, что делать?

— Ни единого раза. Через полгода после Токио я получила письмо из World Athletics, что снята с пула тестирования. Была готова открыть бутылку шампанского! Вроде бы уже не тренируешься, а спокойно жить все равно не можешь. Однажды уехали на два дня, я забыла адрес поменять, сразу судорожно полезла в систему. Она, как назло, висит... Звонок на воротах не работает, потому что его сломала машина почты, когда привозила посылку — и ты в 6 утра поглядываешь, не приехал ли допинг-офицер.

— Как сейчас устроена ваша жизнь?

— Большая ее часть — в детском расписании. Есть свои небольшие проекты, с помощью которых могу заработать свои карманные деньги. Это реклама и сотрудничество с канадским брендом спортивной одежды. Мы создали именную коллекцию, которую постоянно обновляем и дорабатываем. У меня есть акции этой компании, поэтому я заинтересована в ее развитии. В остальном делаю то, что нравится. Пошла, например, учиться фотографии — просто так, для себя, чтобы были красивые семейные снимки.

— О постоянной занятости не думали?

— В Америке в этом плане сложнее. Нужно быть американкой, пусть даже неизвестной. Если рассматривать легкую атлетику, мне интересно попробовать себя в роли технического консультанта — это специалист, который работает со спортсменом в части его прыжковой техники без вмешательства в общий тренировочный процесс. Я в этом плане человек очень дотошный, да и насмотренность большая. Кроме того, в моем арсенале две школы — американская и русская, то есть гораздо больше информации. Мне даже поступали такие предложения, но проблема в том, что это требует времени. Нужно уехать на месяц, жить со спортсменом. Пока я так не хочу. Знаю, что миллионы женщин совмещают детей и полный рабочий день в офисе, но у меня есть возможность так не делать, и я этим наслаждаюсь. Хочу пока посвящать время им. У нас есть няня, которая в основном занимается присмотром за младшим, иначе я буду постоянно привязана к дому. Со старшим нужно ездить в детский сад, на секции. Я подрабатываю водителем (смеется). Может быть, я просто устала от плотного графика за 19 лет профессиональной карьеры. Последние несколько лет я мучилась со своей хронической травмой ахилла, у меня получалось две тренировки, я возвращалась с них в 6 вечера и до 11 что-то делала по части восстановления, просто чтобы встать на следующий день. Поэтому сейчас я счастлива, что у меня есть возможность расслабиться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— У вас ведь есть диплом о высшем образовании. И не спортивного вуза.

— Я оканчивала Финансово-промышленную академию в Москве в 2012 году. Училась на дневном очном, только последний год был частично в онлайн-формате. Ректор был научным руководителем моей дипломной работы. Но поблажек мне никто не делал. Разве что снисходительно относились к пропускам из-за соревнований или сборов. Но ректор сразу сказал, что все вопросы с экзаменами и зачетами я должна решать сама. И мне никто ничего не ставил просто так, иногда ребята делились лекциями, но училась я сама, и мне это очень нравилось. Помню, когда получила диплом, села в машину, схватилась за руль — и закричала от радости!

— В чем главное отличие в обучении в США и в России, на ваш взгляд?

— В США, мне кажется, в саду больше всего изучают, чем в России. Исхожу из общения с подругами, у кого дети ходят в садики в Москве. Они удивляются, что у нас уже есть расписание, уроки. Что касается дальнейших ступеней образования, то мне очень нравится, что американцы мотивируют учащихся делать что-то сверх образовательной программы. Это касается и спорта, и каких-то наук, информатики, разных сфер. Например, играть за школу в условное водное поле круто, потому что можно попасть таким образом в хороший университет. У нас такого нет, к сожалению. Поэтому в Америке настолько хорошо развит студенческий спорт, и результаты на этом уровне бывают выше, чем у профессионалов.

Молодые люди понимают, что образование дико дорогое, а возможность платить есть не у всех. В России, кстати, это гораздо дешевле, и в этом уже наш плюс. Но в США спорт, искусство или всякого рода олимпиады по наукам — это путь к диплому. И с ним у тебя практически на 100 процентов есть работа. Если голова на месте, то компания возьмет начинающего специалиста с дипломом хорошего университета и не будет, как у нас, требовать от него обязательного опыта работы.

— Какие еще различия между Россией и США удивляют?

— Необходимость иметь кредитную историю. У нас она воспринимается как наличие у тебя долга перед кем-то, а в США — обязательная вещь. Без хорошей кредитной истории ты не можешь купить себе даже смартфон. Но есть в этом и плюсы — банк гораздо лучше следит за своими деньгами, чем за деньгами простого человека, а потому при малейшем подозрении на мошенничество ты можешь позвонить или написать в банк, и все операции будут отменены. Второй момент — страховка. Если я постоянно не болею, мне дешевле пойти в клинику к платному специалисту и заплатить за прием. Почему я должна платить сумасшедшие деньги за страховку?

— К врачу можно записаться без проблем?

— Зависит от специфики, конечно. Но, как правило, это возможно. Для каких-то неотложных срочных случаев есть специальное отделение. Если какая-то сложная плановая операция, то может быть очередь и ожидание.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Взвешивали каждый день — это было ужасно

— Из России вам поступают предложения по работе?

— Этим летом, когда была в России, меня приглашал к себе в гости, на экскурсию на стадион и затем на матч «Спартак». Как только я опубликовала пост, посыпались предложения — прийти на мероприятия, поучаствовать в проекте и так далее. Понимаю: если бы жила в России, была бы занята с утра до вечера. Но чтобы приехать на проект, мне нужно подготовиться, привезти маму, чтобы она осталась с детьми, поэтому тщательно подхожу к выбору. Мне важно, чтобы проект был действительно классный, интересный. У меня было любопытное предложение вести одно ТВ-шоу про снижение веса. Договориться не получилось, но понимаю, что в этой теме я смогла бы развернуться, используя весь свой опыт (смеется).

— Правильно понимаю, что деньги для вас сейчас не главное?

— Важно и то, и другое. В любом случае должен быть баланс. Хотя я могу позволить себе подходить к выбору скрупулезно и не размениваться.

— А почему похудение — ваша тема? Вы сталкивались с проблемой лишнего веса?

— Поддерживать вес так или иначе в течение всей жизни должен каждый спортсмен. И сейчас многие просят поделиться опытом.

— Вам когда-нибудь тренер говорил что-то вроде: «Даша, если хочешь хорошо прыгать, тебе нужно похудеть»?

— Напрямую не говорили. Но меня взвешивали каждый день — это было ужасно. Когда я переехала в Америку, я спокойно увеличила свой соревновательный вес на 2 килограмма. Это много, учитывая, что я достаточно сухой человек, но мне удалось сохранить при этом легкость. Когда тренировалась в России, вес был 56 кг при росте 180 см, стал — 57,5-58. Зато у меня появился просто вагон сил. Если заставляют согнать соревновательный вес к началу сезона, сначала уходит вода, что увеличивает риск травм, а дальше горят мышцы, которые до этого в предсезонке нарабатывались. Если ты все согнал, сил хватает на пару стартов, а дальше — все. Мне нужно быстро бежать и толкаться, поэтому для результата необходимы мышцы.

— Бодипозитив в Америке действительно приобрел феноменальный размах, или это миф?

— Все так и есть. Считается, что нужно принимать себя в любом теле. Огромное количество брендов от масс-маркета до люкса делают коллекции размера XXL. Не дай Бог задеть кого-то комментарием по поводу внешнего вида. Стараешься быть аккуратным. Но я — противник бодипозитива. Мне же кажется, что это просто оправдание для того, чтобы ничего не делать — мол, мне сказали, что это нормально, я и так красивая. В итоге колоссальная нагрузка на суставы, на сердце, на внутренние органы. Ни лишний вес, ни чрезмерная худоба не выглядят здоровыми. Анорексию как бы не замечают, но это довольно серьезное заболевание, с которым многим девочкам очень тяжело справиться.

— Тогда поделитесь, пожалуйста, секретом стройного тела от Дарьи Клишиной.

— Конечно, я не в той форме, в которой была во время активных выступлений. Да она для жизни и не нужна. Мне хочется сохранить качество тела, нравиться себе в купальнике, а главное — хорошо себя чувствовать. Для этого я стараюсь ходить в зал, правда, из-за нехватки времени получается не больше двух раз в неделю. Сейчас, летом, мы уехали из Майами, и я вообще ничего не делаю. И, конечно, важно питание. Понимаю это на примере своей семьи. Если мой супруг хочет быть стройным, ему нужно... зашить рот и вести скучный образ жизни: не ходить в ресторан, не заказывать салат, горячее и десерт в один прием пищи, не пить вино. Да, я в этом плане достаточно жесткий человек (смеется). Но тогда вместо радости жизни приходит уныние. Поэтому мы выработали свое правило: пять дней в неделю мы едим дома здоровую пищу. Я всегда готовлю сама, это не куриная грудка на пару с брокколи — нормальная полноценная еда, просто сбалансированная. Сладкое дома не держим. В субботу и воскресенье у нас свободные дни, мы можем расслабиться, сходить в ресторан, заказать все, что хочется. Стараемся оба тренироваться. Все вместе позволяет поддерживать и вес, и настроение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дома говорю по-русски

— А в жизни старшего ребенка спорт есть?

— Он занимается тем, чем хочет. Мы ни на чем не настаиваем. Полгода назад он пошел в секцию плавания, пока просто так, для общего развития и безопасности. Мы живем во Флориде — это берег океана, большое количество бассейнов вокруг. В целом, если будут результаты, то можно продолжать и переходить в более сильную группу, где ребята уже соревнуются. Но до этого еще есть время. Еще сын ходит на футбол, занимается шахматами и игрой на фортепиано. Шахматы очень любит муж, а поскольку в школе есть кружок, то это удобно. Любовь к пианино проснулась сама — услышал, понравилось и попросил записать его. У меня нет задачи нагружать ребенка, чтобы он разрывался между секциями — пусть лучше у него будет детство. Например, у нас есть договоренность, что пятница — свободный день, мы ни на какие занятия не ходим.

— Понимаете, что если плавание или другой вид спорта станет чем-то большим, чем хобби, то дети будут выступать за другую страну?

— Понимаю и спокойно к этому отношусь. Где родился — там и пригодился. Мы ничего не можем сделать — я не смогу возить ребенка в Россию только ради этого.

— А вообще вы за то, чтобы ваши дети занимались спортом профессионально?

— Против не буду, но только при условии, что всем будет комфортно. Тогда максимально поддержу. Настаивать или, наоборот, нести его на ручках точно не хочу.

— Как ребенок представляет вас в саду? Чем занимается его мама?

— Мне кажется, они не разговаривают об этом. Хотя меня приглашали в школу — здесь вообще любят родительскую активность. Я рассказывала о своем олимпийском опыте простыми детскими словами. Сын был со мной на соревнованиях, но совсем маленьким, не помнит особо. Сейчас нет такого, чтобы я сажала его перед телевизором и заставляла смотреть легкую атлетику (смеется). Да, он знает, что идет Олимпиада, видел мои медали, но вряд ли до конца осознает, что это значит. Он может спросить: «Мам, а ты эти соревнования тоже выигрывала? А эти?» Объясняю, что я и выигрывала, и проигрывала.

— А вы сами как представляетесь?

— Смотря кто спрашивает. Иногда, если не хочу углубляться в детали, говорю, что мама. Могу сказать, что я занималась профессионально спортом, и там уже в зависимости от любопытства человека.

— Когда спрашивают, откуда вы, что отвечаете?

— Из России. А как еще? Даже если бы мне пришло в голову что-то придумать, хоть я себе такого и не представляю, мой акцент меня сразу выдаст.

— Дома говорите по-русски?

— Да. Хотя и английский старший сын знает в совершенстве.

— Как часто удается приезжать в Россию?

— Последние два года — не чаще раза в год. Этим летом была в Москве и в Твери, но одна. Сейчас это почти кругосветное путешествие, в которое пускаться с детьми очень сложно. Родители прилетают к нам в Америку на месяц каждый год, плюс стараемся выбираться в совместный отпуск.

— Не было мысли объединить семью в США?

— Нет. Родители в России в своей стихии, оба работают. У моей мамы к тому же в России живет сестра, с которой они близко общаются.

— У вас сейчас где больше друзей?

— 50 на 50. В России в основном друзья детства и связанные со спортом. Новых появляется не так много. Недавно вот подружились с девочкой благодаря «мамскому» чату — они увидела, что живем недалеко, и предложила сходить попить кофе. У нас дети как раз ровесники, так что дружим семьями. Мы можем переписываться с Иваной Шпанович, с кем-то еще из бывших девчонок по тренировочной группе, но это скорее приятельские отношения.

— Сергей Шубенков в интервью сказал: «Считается, что спортсмены тупые. Стереотип этот не на пустом месте возник». Согласны?

— Все зависит от человека, и спорт вообще тут ни при чем. Просто нужно заниматься собой, своим образованием. Сейчас для этого есть тысячи способов, в том числе дистанционных. Если говорить именно о спортсменах, можно же было мне поступить в университет, на котором настаивали тренеры, и вышла бы я с «корочкой». А что дальше? Мы всегда выбор делаем сами.