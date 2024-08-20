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Париж-2024

Сегодня, 20:11

Широбоков считает, что российские ходоки обязательно бы поборолись за медали Олимпиады

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Чемпион России в беге на 10 км Сергей Широбоков считает, что отечественные представители спортивной ходьбы поборолись бы за медали на Олимпиаде в Париже.

«Соревнования ходоков на Играх в Париже я смотрел мельком, так как мне было очень обидно, что третья подряд Олимпиада проходила без меня. Я выиграл отбор на Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, но туда российских легкоатлетов не допустили. В Токио и Париже тоже не было шансов выступить, отчего очень горько. Если бы мы втроем сейчас выступали во Франции, там совсем все по-другому бы было, совсем другие результаты бы были», — приводит слова Широбокова ТАСС.

25-летний Широбоков победил на первенстве России в Екатеринбурге, установив рекорд страны на дистанции 10 км — 38 минут 03,69 секунды.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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