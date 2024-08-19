Российская легкоатлетка Кочанова отказалась сравнивать Игры БРИКС и Олимпиаду

Прыгунья в высоту, выполнившая олимпийский норматив чемпионка России Мария Кочанова в интервью «СЭ» высказалась о сравнении Олимпиады и международных соревнований, проводимых в России.

«Игры БРИКС ни в коем случае нельзя сравнивать с Олимпиадой, потому что это изначально безумно разные старты по формату. Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя», — сказала Кочанова.