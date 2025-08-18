Легкая атлетика
Прыгунья в высоту Кочанова: «Я бы душу продала за возможность выступить на Олимпиаде»

Сергей Ярошенко
Мария Кочанова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова назвала странным решение российских спортсменов отказаться от участия в Олимпиаде в Париже.

«Считаю, что, если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. Я бы за нее душу продала», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Российские и белорусские легкоатлеты не допускаются до участия в международных стартах с марта 2022 года.

Федор Иванов, Полина Кнороз и&nbsp;Вера Филатова.Два рекорда России и скандал в последний день. Итоги легкоатлетического чемпионата страны

Источник: Чемпионат
Мария Кочанова
