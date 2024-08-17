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Париж-2024

Сегодня, 09:46

Бегунья Ткалич рассказала, что испытывала пустоту в душе при просмотре Олимпиады

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская бегунья Полина Ткалич заявила, что ей было тяжело смотреть легкоатлетический турнир на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Где нахожу мотивацию? Я сама себе конкурент, у меня в голове свои цели, — цитирует Ткалич ТАСС. — Олимпиаду практически не смотрела, но мне, конечно, нужно было знать результаты женского бега на 400 метров. Ну и 400 метров с барьерами смотрела, потому что болела за американку Сидни Маклафлин. Почему другое практически не смотрела? Не то, что не было интересно, просто ощущения не очень. Какая-то пустота в душе от того, что сидишь здесь и смотришь, а могла ведь быть там. Хотя понимаю, что шансов побороться за медали у меня там не было, я за 48 секунд пока не готова бежать, всему свое время».

Ткалич выполнила олимпийский квалификационный норматив в августе прошлого года, однако не смогла выступить в Париже из-за запрета, наложенного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) на всех российских и белорусских спортсменов.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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