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8 февраля 2025, 20:02

Шубенков о выборах президента МОК: «Как в «Южном парке» — выбор между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом»

Шубенков сравнил предстоящие выборы главы МОК с серией «Южного парка»
Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Сергей Шубенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сергей Шубенков прокомментировал «СЭ» свое выступление на международном турнире «Русская зима» в Москве и поделился мнением о предстоящих выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен занял четвертое место в финале бега на 60 метров с барьерами. Этот зимний сезон стал первым для Шубенков после десятилетнего перерыва — предыдущий сезон в помещении у спортсмена датирован 2013Ѓ4 годами, поэтому возвращение чемпиона мира 2015 года на самую короткую дистанцию барьерного бега ожидаемо привлекло внимание. Пока — без успехов, Сергей показал время 7,73 секунды, это повторение его лучшего результата сезона, показанного 25 января в Оренбурге. Шубенков уступил 0,24 секунды своему личному рекорду, датированному 1 марта 2013 года.

— Мне понравилось. Я чувствую прогресс, по тренированности-то точно. Хорошо, что зиму решили побегать, но тренироваться нужно было начинать раньше, не в октябре, а в сентябре. Только сейчас базу добрали, разбегали.

— Ты чувствуешь возраст?

— Сложный вопрос, на самом деле. Я, конечно, пытаюсь казаться молодым и всё такое, но...

— Люди привыкли к тому, что Шубенков в России выходит и выигрывает в одни ворота. Но это уже пару сезонов не так.

— Не всё так получается в жизни, как хочется.

— Многолетние травмы? Ушла скорость?

— Есть нюансы, конечно. Действительно, силы словно становится больше, силовые залетают на ура, а вот скорость ее превратить становится все сложнее и сложнее. И в связи с этим координация словно немного разваливается. Я, по сути, пока не могу найти свой ритм, технику. Уложить силу в скорость в скорость, а скорость в ритм пока не получается. Это, опять же, объясняется тем, что я просто поздно начал тренироваться, не успел набрать базу и, по идее, сейчас надо все это делать, а уже делать особо некогда, надо другими вещами заниматься. Поэтому есть то, что есть.

Насчет травм. Мне 35 лет в этом году будет, у меня иногда побаливает ахилл. И все — мышцы, связки и все остальное целое. А у нас, вон, есть люди, которые в 20 лет уже порваны везде, во всех местах. Поэтому относительно этого вопроса мы с тренером все правильно делали и сделали, и, опять же уже какой-то багаж уже имеется.

— Бывает, что когда нет скорости, люди начинают искать какие-то варианты, менять разбег, менять тренировочный подход.

— В целом, да. Но в нюансах, в незначительных моментах, которые можно изменить. Заменить одно упражнение другим, немножко по срокам два-три дня подвинуть. Или же я могу прийти на тренировку, сказать, что жутко устал, вообще ничего не могу делать, и мне выходной дадут. Серьезно, потом сделаем.

— Что дальше?

— Сейчас мы съездим в Могилев чемпионат Беларуси и затем уже чемпионат России.

— За международной повесткой, спортивной и политической, удается следить?

— У меня сейчас одна проблема — как покрасить мой набор «Warhammer 40000» так, чтобы красиво было, и перед сыном не стыдно, потому что он начал увлекаться, ему очень нравится. Вот я и решил расчехлить это давно забытое дело, а когда им занят — ни за чем следить вообще не хочется.

Фейсал ибн Хусейн, Давид Лапартьян и&nbsp;Юхан Элиаш.Только трое из семи кандидатов на пост главы МОК вспомнили о России

— Сейчас всех беспокоит выборы президента МОК, где один из кандидатов — глава World Athletics Себастьян Коу. За кого будешь болеть?

— Это как в «Южном парке» — у нас будут выборы между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом. Я, правда, не знаю. Ну, пусть будет Самаранч-младший. Единственное, в чем соглашусь с Коу, возможно, это даже прозвучит крамольно — легкую атлетику нужно разводить по видам. Плохо уживаются вместе спринт, выносливость, толкания, метания и все прочее. Если проводить соревнования, то по отдельным видам — в этом больше перспектив и легче продавать билеты.

Выборы президента МОК состоятся во время 144-й сессии организации, которая пройдет в Греции с 19 по 21 марта.

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Сергей Шубенков
МОК

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