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Париж-2024

Сегодня, 10:30

Мировая рекордсменка в стипль-чезе — о выборе дисциплины: «Препятствий не было — прыгали через пеньки»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Бывшая легкоатлетка Гульнара Самитова-Галкина в интервью «СЭ» рассказала, как заинтересовалась дистанцией 3000 м с барьерами.

«У нас в Набережных Челнах и препятствий-то не было нормальных. И тут в 2001 году, если не ошибаюсь, мы поехали в Кисловодск на учебно-тренировочные сборы. Справлялись как могли, нашли пенечек, оттолкнулись от него, дальше от пенька пробежались. Пробовали сами бег с препятствиями.

Помню, как Михаил Павлович Кузнецов, тренер из Чебоксар, предложил моему тренеру Минулле Чинкину поставить меня на стипль-чез. Он сразу загорелся, видит, что высокая, ноги длинные. По идее препятствия должна легко перелетать. До этого мы пробовали через барьеры прыгать. В феврале 2003-го проводили чемпионат России. Это был зимний чемпионат, два препятствия на 200-метровом круге. Пусть без ямы с водой, но все равно можно оценить потенциал. И я первым же стартом пробежала по мировому достижению. Так вот и поняли, что это мое. Начали готовиться к лету, хотели попробовать пробежать стипль-чез именно там, где есть яма с водой.

Впервые полноценные 3000 м с препятствиями я пробежала в 2003 году на Мемориале братьев Знаменских в Туле. Пробежала неплохо. При том что яму с водой я никогда не тренировала, у меня даже нужных кроссовок не было. Там нужны специальные шиповки с сеточкой, с дырочками, чтобы вода вытекала. Купила буквально вечером перед стартом, даже не пробовала их ни разу. Надела и пробежала на хорошие секунды», — сказала Самитова-Галкина.

 
Гульнара Самитова-Галкина празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2008. «Меня могли лишить медали за флаг, который не допускает МОК». Самитова-Галкина показала миру Татарстан — но рисковала с дисквалификацией

В августе 2008-го Самитова-Галкина победила на Олимпиаде в Пекине с мировым рекордом на дистанции 3000 м с барьерами.

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