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Париж-2024

Сегодня, 14:15

Атлетка из США снова удивляет дикими образами. Она вернулась на Олимпиаду после дисквалификации

Сондерс в ярком образе вышла в финал соревнований Олимпиады по толканию ядра
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Толкательница ядра Рэйвен Сондерс.
Рэйвен Сондерс.
Фото Global Look Press
Рэйвен Сондерс отбыла наказание за пропуск допинг-тестов и вышла в финал Игр в Париже в новой маске.

Толкательница ядра Рэйвен Сондерс — одна из самых известных спортсменок в своей дисциплине. Популярность к американке пришла не только за результаты на соревнованиях. На Олимпиаде в Токио-2020 Сондерс завоевала серебро. Однако после этого угодила в допинг-скандал за пропуски обязательных тестов (трех подряд: 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года). За это антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Рэйвен на полтора года. Срок истек 15 февраля 2024 года.

Рэйвен Сондерс. Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года

Помимо допингового скандала, Сондерс запомнилась неординарными образами на соревнованиях. Она выходила на старты в угрожающих масках, с крашеными волосами, пирсингом и в солнцезащитных очках. Для Рэйвен маски — не только часть стиля, но и возможность сконцентрироваться на толкании ядра. Как признавалась сама спортсменка, перед выходом в круг она начинает разговаривать сама с собой.

Фото AFP

— Я правда не могу повторить то, что я говорю себе, потому что вам все равно придется запикать большую часть этих слов. Но, если подвести итог, я говорю следующее: «Ты можешь, ты можешь, ты чемпион, ты должна поднажать, ты должна поднажать, никто тебе этого не даст, ты должна работать, ты должна упорствовать, ты должна это получить». Просто много позитивных утверждений, чтобы придать себе силу и иметь возможность сделать то, что мне нужно сделать, — приводит слова Сондерс Yahoo Sports.

Толкательница ядра Рэйвен Сондерс.
Золотая улыбка Рэйвен Сондерс.
Фото AFP

Среди масок Рэйвен особенно запомнился образ Халка. По словам спортсменки, это не только отсылка к ее прозвищу, но и пробуждение внутреннего состояния.

— Раньше, как и в случае с Халком, мне было трудно различать эти два понятия. Мне было трудно контролировать, когда Халк выходил, а когда Халк не выходил. Но в ходе моего самопознания, особенно в плане психического здоровья и подобных вещей, я научилась разделять это так же, как Брюс Баннер научился контролировать Халка. И таким образом это также давало ему душевное спокойствие. Но когда появился Халк, он крушил все, что нужно было крушить, — заявила Сондерс.

Фото AFP

Олимпиада во Франции — первый большой старт американки после допинговой дисквалификации. Рэйвен успешно прошла квалификацию, однако показала не самый впечатляющий результат, уступив в своей группе спортсменкам из Китая, Нидерландов и Германии. На соревнованиях в Париже не обошлось без фирменных атрибутов Сондерс. Толкательница вышла на старт в черной маске, солнцезащитных очках, а волосы окрасила в сине-зеленые цвета. Финал пройдет 9 августа — не исключено, что Рэйвен приготовила новый экстравагантный образ.

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