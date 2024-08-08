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Париж-2024

8 августа, 23:30

Спринтер из Ботсваны неожиданно стал олимпийским чемпионом

Спринтер из Ботсваны Тебого стал олимпийским чемпионом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Летсиль Тебого.
Фото AFP
Летсиль Тебого выиграл первое золото Игр в истории своей страны.

Летсиль Тебого — неожиданный чемпион мужского олимпийского финала на 200 метров. Спортсмен из Ботсваны обошел более титулованных соперников, установил рекорд Африки и принес своей стране первое в истории золото Олимпийских игр.

21-летний спортсмен считается восходящей звездой легкой атлетики. В 2022-м он стал самым молодым юниором в истории на дистанции 100 метров — на чемпионате мира U-20 в Колумбии пробежал за 9,91 секунды. Тебого стал лишь третьим юниором в истории, преодолевшим дистанцию быстрее чем за 10 секунд.

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В начале 2024-го Летсиль установил мировой рекорд на дистанции 300 метров (30,69 секунды), которая редко используется на значимых соревнованиях. А в 2023-м завоевал две медали на чемпионате мира в Будапеште — серебро и бронзу в забегах на 100 и 200 метров соответственно.

На том турнире Тебого стал первым африканцем, выигравшим серебряную медаль ЧМ по легкой атлетике. До золота на стометровке его не допустил американец Ноа Лайлс — опередил всего на пять сотых. Он же сейчас считался главным фаворитом олимпийского забега на 200 метров — особенно после чемпионства на 100. Однако на этот раз американец проиграл.

Летсиль пробежал дистанцию за 19,46 секунды, серьезно опередив соперников. Вместе с ним на пьедестале оказались американцы Кеннет Беднарек (19,62) и тот самый Лайлс (19,70), который завоевал лишь бронзу. Тебого принес Ботсване первое в истории олимпийское золото — до этого спортсмены из этой страны брали лишь серебро на Играх 2012-го и бронзу в 2020-м.

Фото AFP

После финиша африканец продемонстрировал телекамерам шиповки, на которые нанесена дата 23-12-1980 — день рождения матери спортсмена. Сератива Тебого умерла незадолго до начала Олимпиады: 19 мая после непродолжительной болезни. Женщина сопровождала Летсиля на многих международных соревнованиях.

«Сказать, что я взволнована, — это ничего не сказать, — поделилась после чемпионата мира в Будапеште мать атлета. — Африка так гордится им. Я так горжусь, что Летсиль нанес наш континент на карту. Мир считает его восходящей звездой спорта, но, когда он возвращается в Ботсвану, он становится моим скромным и уважительным сыном».

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Тебого уже начал сравнивать себя с Усэйном Болтом, считая, что сможет многое сделать для развития Африки. Сейчас у него нет возможности даже полноценно тренироваться у себя на родине, занимаясь в течение года в Южной Африке и Европе. «Думаю, что после этой медали континент и страна задумаются об организации большего количества турниров, причем крупных, которые захотят увидеть люди», — говорил Летсиль после серебра на ЧМ в Будапеште.

легкая атлетика
Олимпиада
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