Вик Уайлд рассказал о шансах России выиграть медаль в сноуборде в Пекине

Российский сноубордист Вик Уайлд в интервью «СЭ» рассказал о шансах сборной России по сноуборду в целом и своих собственных на успешное выступление на Олимпиаде-2022 в столице Китая Пекине.

«Заранее вам никто об этом не скажет. Кто знает, как все сложится. В 2018-м мы остались без наград вообще, посмотрим, что получится на этот раз. Уверен только, что каждый в команде выложится без остатка, чтобы выдать лучшие результаты на Олимпиаде. Но в нашем спорте решают такие мелочи. Одна гонка — либо пан, либо пропал.

Это не в моем стиле — размышлять о будущем. До Олимпиады почти месяц, у меня впереди еще другие соревнования. Так что готовимся к Играм шаг за шагом. Конечно, было бы очень здорово выступить успешно на Олимпиаде. Если я на нее попаду, то обещаю — вы увидите того самого Уайлда. Даже не так — такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места.

Скажу только, что я сейчас определенно на своем пике, пусть по результатам этого и не скажешь. Но я жду своего момента, чтобы показать себя. Не каждый раз получается, не все зависит от тебя. Бывает, что ты отлично едешь, но победы не приходят. К этому нужно относиться к с пониманием, сохранять спокойствие и тренироваться с еще большим усердием. Тогда успех придет», — сказал Уайлд.

Отметим, что спортсмен уже несколько лет не выигрывает значимых наград на международном уровне и готовится к своей третьей Олимпиаде в 35 лет.