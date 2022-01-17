В Госдуме оценили опасность омикрон-штамма коронавируса на Олимпиаде в Пекине

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что все спортсмены и члены команд на зимних Олимпийских играх в Пекине должны придерживаться рекомендаций по соблюдению эпидемиологической безопасности в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

«Важно быть аккуратным и дисциплинированным в плане эпидемиологической безопасности, — приводит слова Свищева ТАСС. — В частности, с приходом в наш обиход нового омикрон-штамма. Его бояться, конечно, не нужно. Но нужно подходить очень внимательно, максимально беречь здоровье и, как я сказал, придерживаться рекомендаций».

Также депутат оценил медальные шансы сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Наша сборная всегда претендует на самые высокие места и способна быть в тройке общекомандного зачета, результаты многих наших спортсменов в преддверии Олимпийских игр вселяют правильный оптимизм. Во многих дисциплинах мы вне конкуренции, взять то же фигурное катание. Но при этом, как я уже говорил ранее, необходимо в той же пиковой форме подойти к соревнованиям непосредственно на Олимпиаде в Пекине», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.