Кожевников оценил расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Удивляет отсутствие Толчинского и позиция вратаря, — приводит слова Кожевникова «Чемпионат». — Два голкипера из Питера, которые сезон вообще не играли практически. Но у тренеров свое видение. Толчинский себя неплохо зарекомендовал. Это нестандартный хоккеист. А в остальном все нормально. Самые сильнейшие собрались».

Окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры станет известен 23 января. Свой первый матч на хоккейном турнире Россия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 9 февраля, со Швейцарией. Игра начнется в 11.40 по московскому времени.