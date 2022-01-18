Путин проведет онлайн-встречу с российскими олимпийцами

Российские олимпийцы перед отъездом на Игры в Пекин встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным в онлайн-формате, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России.

«Встреча с Путиным планируется в онлайн-формате 25 января», — говорится в сообщении.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно, что традиционной церемонии проводов олимпийской сборной России на Игры в Пекин не будет из-за пандемии коронавируса.