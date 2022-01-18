Путин проведет онлайн-встречу с российскими олимпийцами
Российские олимпийцы перед отъездом на Игры в Пекин встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным в онлайн-формате, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России.
«Встреча с Путиным планируется в онлайн-формате 25 января», — говорится в сообщении.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно, что традиционной церемонии проводов олимпийской сборной России на Игры в Пекин не будет из-за пандемии коронавируса.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/13453047
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