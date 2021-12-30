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Авербух не исключает отмену Олимпийских игр из-за коронавируса

10:29
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Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Коронавирус, к сожалению, не дремлет. Мы должны принимать правила игры, которые диктует нам жизнь. У нас нет другого выхода. Мне кажется, что такого еще ни разу не было. Чемпионат мира закончился, не успев начаться. Пока про Олимпийские игры говорить очень сложно. Новая волна вируса нарастает с каждым днем. Сложно предугадать, что будет через месяц.

Отмена или перенос Олимпиады хотя бы на один год — это драма для каждого спортсмена. Многие спустя время не смогут вернуться в ту форму, в которой находятся сейчас. Нам остается только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя", — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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