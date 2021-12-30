В Госдуме высказались по поводу возможной отмены Олимпийских игр

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу возможной отмены Олимпийских игр в Пекине.

«Нет, отменять Олимпийские игры не стоит. Причина отмены МЧМ — недостаточные меры, которые были приняты в условиях коронавируса. Этот недуг мучает нас годами. Вина здесь полностью на организаторах», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также прокомментировал, почему Китай сможет провести Олимпиаду на высоком уровне.

«Уверен, что в Китае подобной ситуации не будет. Организаторы очень серьезно относятся к вопросу проведения Олимпийских игр. Там существуют пузыри. Все передвижения проходят в специальных коридорах. Да, увидеть красоты Китая не получится, но зато Олимпиада будет проведена без серьезных последствий. В Канаде же к молодежному чемпионату мира по хоккею отнеслись халатно. Вот и результат, что во многих командах сразу по несколько спортсменов заразилось. Теперь нужно сделать так, чтобы наши ребята вернулись в Россию без серьезных осложнений. А заболевших нужно оградить от остальных», — добавил Свищев.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.