Россия — Швейцария: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене, Плотников вне заявки
Состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады-2022 против Швейцарии
Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч группового турнира Олимпиады-2022 против Швейцарии.
В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Александр Самонов. Сергей Плотников, Артем Минулин и Тимур Билялов остались вне заявки.
Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;
Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 9 февраля и начнется в 11:40 мск.
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