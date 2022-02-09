Состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады-2022 против Швейцарии

Стал известен состав сборной России по хоккею на стартовый матч группового турнира Олимпиады-2022 против Швейцарии.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Александр Самонов. Сергей Плотников, Артем Минулин и Тимур Билялов остались вне заявки.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;

Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;

Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 9 февраля и начнется в 11:40 мск.