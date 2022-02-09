Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью RT отметил, что национальная команда на Играх в Пекине не стала слабее, чем была на прошлой Олимпиаде. Однако он не считает подопечных Алексея Жамнова главными фаворитами турнира

— Возвращаясь к сборной России... У вас нет впечатления, что в Пекине состав отечественной команды не такой сильный, как был в Пхёнчхане?

— Не согласен, что сборная России стала слабее. Многие игроки приобрели огромный опыт, успели попробовать свои силы в НХЛ. Кроме того, состав пополнился молодыми талантами.

— Сейчас в сборной России есть хоккеисты, сопоставимые по уровню мастерства с Кириллом Капризовым, Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком?

— Олимпийские игры для многих являются своеобразным трамплином, способствующим переходу на новый уровень. В 2018 году Капризов, Дацюк и Ковальчук были звездами отечественного или мирового хоккея, но когда-то их тоже никто не знал. Надеюсь, в Пекине себя сумеют проявить те, кто пока не может похвастаться таким громким именем.

— На данный момент в сборной России собраны все сильнейшие?

— Не считаю правильным комментировать решение тренерского штаба. Уверен, была проведена масштабная работа, на основании которой и был сформирован итоговый состав. Причем учитывались не только индивидуальные показатели спортсменов, но и то, насколько они соответствуют требованиям наставников, их игровой философии.

Руководство сборной было доверено конкретным специалистам. Не вижу смысла сомневаться в них, подвергать критике. За назначение отвечала Федерация хоккея России (ФХР), оно было одобрено Министерством спорта РФ. Стало быть, мы собираемся упрекать эти органы в некомпетентности?