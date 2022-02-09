«Если проба Валиевой взята в декабре, какого хрена ждали?». Губерниев резко высказался о ситуации с Валиевой

Губерниев высказался о ситуации с допинг-пробой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил.

«Если вещество найденное в пробе Валиевой не влияет на спортивный результат... Пищевая добавка? Минимальная концентрация? Как попала в организм? Почему? Кто несет ответственность?

Если проба Валиевой взята в декабре, какого хрена ждали завершения командного турнира в Пекине, чтобы о допинге объявить?» - написал Губерниев в Telegram-канале.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что Валиева сдала допинг-тест, ставший причиной переноса церемонии вручения медалей сборной России за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.