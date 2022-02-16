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Сегодня, 11:52

Российские керлингисты уступили Великобритании и не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Мужская сборная России в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила Великобритании со счетом 6:8.

Россияне взяли четыре энда из 10. Таким образом, Россия потеряла шансы выйти в полуфинал Олимпиады-2022.

В 1/2 финала олимпийского турнира вышли Великобритания, Швеция, Канада и США.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Круговой турнир

Россия — Великобритания — 6:8

Италия — Дания — 10:3

Китай — Швейцария — 6:5

Олимпиада
Сборная России по керлингу
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