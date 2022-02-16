Российские керлингисты уступили Великобритании и не смогли выйти в полуфинал Олимпиады-2022
Мужская сборная России в матче кругового турнира Олимпиады-2022 уступила Великобритании со счетом 6:8.
Россияне взяли четыре энда из 10. Таким образом, Россия потеряла шансы выйти в полуфинал Олимпиады-2022.
В 1/2 финала олимпийского турнира вышли Великобритания, Швеция, Канада и США.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Круговой турнир
Россия — Великобритания — 6:8
Италия — Дания — 10:3
Китай — Швейцария — 6:5
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