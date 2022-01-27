В олимпийской сборной США выявлен первый случай коронавируса

Бобслеист Джош Уильямсон сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«В воскресенье утром у меня был положительный результат теста на Covid-19, поэтому завтра я не буду на рейсе сборной США в Пекин. Это была непростая пилюля. Я чувствовал себя довольно беспомощным на протяжении всего этого процесса, но также обнаружил, что немного смеюсь над ситуацией, в которой нахожусь. Разве это не иронично, что после 4 лет напряженной работы все, что нужно сделать, это сидеть, отдыхать, выздоравливать и верить? Вещи, которые я изо всех сил стараюсь делать.

Есть более поздние рейсы в Пекин. Мне просто нужен отрицательный результат теста. Поддержка, которую я получил, была невероятной, и она много значила для меня. Я надеюсь, что у меня будет шанс побороться за вас всех!" — написал Уильямсон в Instagram.

Уильямсон стал первым спортсменом олимпийской сборной США, который получил положительный результат теста. Олимпийские игры стартуют 4 февраля.