Аникина рассказала об обстановке в сборной России по бобслею перед Олимпиадой

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об обстановке среди спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Все понимают, какие меры принимаются и почему они принимаются, — цитирует Аникину РЕН ТВ. — И все спортсмены эмоционально очень напряжены... Абсолютно любой сейчас может оказаться в списке тех, кто не может поехать на Игры. Это очень тяжелая обстановка. Она, безусловно, сказывается на эмоциональном фоне, но это данность. Это данность не только для российской сборной, а для всего мира».

Аникина подчеркнула, что сейчас делается все для того, чтобы все сильнейшие спортсмены нашей сборной поехали на Игры и показали высокие результаты. Они уже приняли все антиковидные меры.

«И мне кажется, что все уже их осознали, приняли, и это наша реальность, в которой мы живем. И тут ничего не поделаешь», — сказала президент.

Она рассказала, что российская сборная уже была на пробных соревнованиях в Пекине в октябре. И преимущество наших спортсменов в том, что они уже прошли через все ограничения.

«И очереди в аэропорту, и каждодневное тестирование, и все правила в отеле проживания, — отметила Аникина. — Они все очень непростые, жесткие, но мы ко всему к этому относимся с пониманием, потому что основная задача — никому не заразиться, не заболеть. И в этом плане Китай предпринимает все возможное».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.