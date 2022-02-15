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Сегодня, 04:13

Объявлены стартовые номера российских биатлонистов на эстафету

Евгений Козинов
Корреспондент

Организаторы Олимпийских игр-2022 объявили стартовые номера российских биатлонистов на мужскую эстафету. Карим Халили (2.1) стартует первым, следом за ним Александр Логинов (2.2), а затем Максим Цветков (2.3) и Эдуард Латыпов (2.4) соответственно.

Ранее, 13 февраля, Латыпов стал бронзовым призером гонки преследования на 12,5 км.

Эдуард Латыпов. Латыпов прервал полосу невезения. У наших биатлонистов — вторая награда в Пекине

Мужсская эстафета стартует 15 февраля в 9.30 по московскому времени.

Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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