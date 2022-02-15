Олимпиада-2022, биатлон, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало

Состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету Олимпиады в Пекине

Во вторник, 15 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится мужская эстафета. Начало — в 09.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Календарь биатлонных гонок на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».