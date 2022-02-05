Кристина Резцова: «Нужно было скорее Логинова отправить, чтобы он все зарешал»

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.

— Были мысли бежать, как можно быстрее. Я видела девчонок, которые уходили на два круга. Это была не просто ошибка, что я не попала в круг, а действительно пришлось бороться с внешними факторами. Я понимала, что нужно бежать быстрее, потому что могло случиться все, что угодно в следующие два этапа. Нужно было скорее Саню (Александр Логинов) отправить, чтобы он все зарешал.

— Позволяет ли эта медаль раскрепоститься на дальнейшие этапы Олимпиады?

— Как минимум, она придаст олимпийской уверенности. Я первый раз на Олимпиаде и все равно немного сомневаюсь, могу ли я показать результат или нет. Хотя головой понимаю, что все соперники в гонке одинаковые.

Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере. Резцова и Латыпов выиграли медали в дебютной гонке на Олимпиаде.