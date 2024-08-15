Кто думал, что евреи не умеют бороться?

Еврейские атлеты не особо шумели в боевых видах спорта последние годы, но вот на Олимпийских играх в Париже золото по вольной борьбе выиграла как раз еврейка из США, Амит Элор.

Ее предки когда-то пережили Холокост, а родители студентами перебрались из Израиля в Америку в 1980 году. Мы решили покопаться в истории спорта и отыскать всех евреев, выигрывавших олимпийское золото на борцовском ковре.

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Ричард Вайс — олимпийский чемпион Лондона-1908 по греко-римской борьбе. Еврей, представлявший Венгрию

Помимо борьбы занимался греблей, легкой и тяжелой атлетикой. В поднятии тяжестей стал чемпионом Венгрии. Обладал могучим телосложением, сайт Международного зала славы еврейского спорта сообщает, что шея Вайса достигала 50 см в обхвате, а грудь — 127 см. После ухода из большого спорта Вайс выступал в цирке.

Карой Карпати — олимпийский чемпион Берлина-1936 по вольной борьбе. Еврей, представлявший Венгрию

Выиграл золото на Олимпиаде в нацистской Германии. Пережил Холокост, работал в трудовых фашистских лагерях в Польше и на Западной Украине. Интеллектуал, написал шесть книг по борьбе, изучал теорию относительности. Дожил до 90 лет.

Генри Уиттенберг — олимпийский чемпион Лондона-1948 и серебряный призер Хельсинки-1952 по вольной борьбе. Еврей, представлявший США

В детстве борьбой не занимался, ходил только на плавание и шахматы. Борьбой начал заниматься в колледже и сразу же серьезно преуспел. На определенном этапе у него была серия в 300 выигранных схваток подряд в студенческих соревнованиях.

В полуфинальной схватке Олимпийских игр порвал сухожилие грудной мышцы, но отказался сниматься с турнира и в итоге выиграл золото. Через четыре года взял серебро на Играх в Финляндии и стал первым за 44 года американским борцом, завоевавшим 2 олимпийские медали. После ухода из спорта работал полицейским, получил 5 наград за храбрость. Был одним из инициаторов-организаторов Маккабиады — еврейского аналога Олимпийских игр. Дожил до 91 года.

Яков Пункин.

Яков Пункин — олимпийский чемпион Хельсинки-1952 по греко-римской борьбе. Еврей из СССР

Отец Пункина был очень физически сильным портовым грузчиком, чемпионом Екатеринославской губернской спартакиады по французской борьбе. Именно с французской борьбы начинал свой путь в спорте и сам Яков. К 17 годам входил в число лучших спортсменов Днепропетровской области.

Участвовал в Великой Отечественной войне, прошел фашистский плен. По преданию, не был расстрелян только потому, что выдал себя за осетина. В концлагере серьезно подорвал здоровье, вес упал до 38 кг. Тем не менее в последующие три года смог полностью восстановиться и в 1947 году стал чемпионом Вооруженных сил по греко-римской борьбе. В олимпийскую сборную попал уже трехкратным чемпионом СССР.

Олимпийская чемпионка Нина Пономарева рассказывала, что судья финальной схватки на Олимпиаде-1952 увидел на руке Пункина клеймо-номер немецкого концлагеря и расплакался. Закатал у себя рукав — и там тоже оказалось клеймо. Выяснилось, оба сидели в одном лагере.

Борис Максович Гуревич — олимпийский чемпион Хельсинки-1952 по греко-римской борьбе

Первый советский олимпийский чемпион по борьбе. Двукратный чемпион мира. Еврей из СССР.

Борьбой начал заниматься только в 16 лет, но в 21 год стал олимпийским чемпионом. В Финляндии выиграл золото в категории до 52 кг.

Олег Караваев — олимпийский чемпион Рима-1960 по греко-римской борьбе, двукратный чемпион мира

Еврей по матери, все энциклопедии достижений еврейских спортсменов относят его ко своим. Высокотехничный спортсмен с уникальной манерой, другой еврейский борец из СССР, чемпион мира Григорий Гарамник, так описывал стиль Караваева:

«Он был уникальным борцом, наделенным природным талантом. Он явно возвышался над своими соперниками особой способностью к оперативному мышлению, владея большущим запасом технических приемов и контрприемов, отточенных до мельчайших подробностей. Выходил на ковер с распростертыми объятиями, как будто собирается с соперником не бороться, а обниматься, лобызаться. И тут же молниеносно следовал прием, причем каждый раз другой, который ставил соперника в критическое положение».

Умер Караваев рано, в 42 года, — по слухам, из-за проблем с алкоголем.

Борис Гуревич.

Борис Михайлович Гуревич — олимпийский чемпион Мехико-1968 по вольной борьбе

Двукратный чемпион мира. Еврей из СССР.

Еще один Борис Гуревич советской борьбы. Невероятно трудолюбивый и дисциплинированный, превративший себя из худосочного мальчика в суператлета с удивительно рельефным телосложением. По его фигуре архитектор Евгений Вучетич позже слепит статую «Перекуем мечи на орала», которую установят в Нью-Йорке у здания ООН.

Друзья вспоминали, что даже в юношеские годы Гуревич никогда не пил, не нарушал режим и даже не поддерживал праздные разговоры. Каждый день тренировался — утром зарядка 1,5-2 часа, после обеда — 5-6 часов на ковре. Его борцовский стиль описывали такой характеристикой:

«Невероятная точность движений, атака на опережение противника — вот что притягивало внимание знатоков. Он сочетал в себе красоту и силу, поразительную борцовскую технику и неистовый натиск, точный, почти математический, расчет и быстроту на грани риска...»

Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Мехико-1968 в категории до 87 кг. Впоследствии эмигрировал в США, жил в Чикаго.

Дейв Шультц. Фото Getty Images

Братья Шультц, Дейв и Марк — олимпийские чемпионы по вольной борьбе Лос-Анджелеса-1984

У Шультцев намешано много разных корней, но по материнской линии они белорусские евреи. Братьев заносили в Зал славы еврейского спорта, об их еврействе писало издание San Diego Jewish World.

Амит Элор — олимпийская чемпионка Парижа-2024 по вольной борьбе

Двукратная чемпионка мира. Самый молодой олимпийский чемпион в истории американской борьбы (ей 20 лет). В детстве успешно выступала и по дзюдо. Еврейка, представляющая США.

Родители Элор эмигрировали из Израиля в США в 1980 году. Оба деда Элор и прабабушка пережили Холокост.

Амит Элор. Фото Reuters

К этим десяти олимпийским чемпионам стоит добавить серебряного призера Антверпена-1920 по вольной борьбе Самюэля Гершона и серебряного призера Лос-Анджелеса-1932 по греко-римской Абрама Курланда, чемпиона мира по греко-римской Григория Гарамника, бронзовых призеров Олимпиады: Самюэля Рабина (Амстердам-1928, вольная борьба), Фрейда Майера (Антверпен-1920, вольная борьба), Николауса Хирши (бронза Лос-Анджелеса-1932 по греко-римской и бронза Лос-Анджелеса-1932 по вольной!)