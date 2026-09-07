Садулаев проведет отборочную схватку с Курбановым за право выступить на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев проведет отборочную схватку с чемпионом России Магомедом Курбановым за право выступить на чемпионате мира.

«Для меня это очередной этап подготовки к отбору на чемпионат мира. В скором времени мне предстоит схватка с чемпионом России Магомедом Курбановым», — сказал Садулаев ТАСС.

Ранее 30-летний Садулаев провел первый после травмы колена поединок. На турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах россиянин победил американца Зака Браунагеля со счетом 8:6.

Из-за травмы, полученной на турнире RAF в Тбилиси, Садулаев пропустил чемпионат России. Чемпионат мира по борьбе пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане.