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Михаил Мамиашвили покинул пост вице-президента UWW из-за санкций Евросоюза

Мамиашвили ушел с поста вице-президента Объединенного мира борьбы из-за санкций ЕС

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединенного мира борьбы после включения в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба UWW.

«Мамиашвили был включен Европейским союзом в санкционный список и принял просьбу своих коллег уйти в отставку в свете последствий для федерации», — говорится в заявлении UWW.

Евросоюз ввел санкции против Мамиашвили в рамках 21-го пакета антироссийских ограничений.

62-летний Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Пост вице-президента UWW он занимал с 2014-го.

В качестве спортсмена Мамиашвили стал олимпийским чемпионом 1988 года, трижды выигрывал чемпионат мира и побеждал на соревнованиях «Дружба-84».

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