Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Фудзинами проиграла впервые с 2017 года

Олимпийская чемпионка по борьбе японка Акари Фудзинами потерпела первое поражение с 2017 года.

22-летняя спортсменка уступила представительнице КНДР Сон Иль Сим в полуфинале Азиатских игр, которые проходят в Японии. Это поражение прервало победную серию Фудзинами из 155 схваток, которая началась еще со времен выступления на юниорских турнирах.

Ранее японка выступала в весовой категории до 53 кг, а после Олимпиады перешла в категорию до 57 кг.

Фудзинами является победительницей Олимпиады 2024 года в Париже, двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Азии. Также она выиграла Азиатские игры 2022 года.