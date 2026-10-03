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Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Акари Фудзинами проиграла впервые с 2017 года

Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Фудзинами проиграла впервые с 2017 года

Руслан Минаев

Олимпийская чемпионка по борьбе японка Акари Фудзинами потерпела первое поражение с 2017 года.

22-летняя спортсменка уступила представительнице КНДР Сон Иль Сим в полуфинале Азиатских игр, которые проходят в Японии. Это поражение прервало победную серию Фудзинами из 155 схваток, которая началась еще со времен выступления на юниорских турнирах.

Ранее японка выступала в весовой категории до 53 кг, а после Олимпиады перешла в категорию до 57 кг.

Фудзинами является победительницей Олимпиады 2024 года в Париже, двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Азии. Также она выиграла Азиатские игры 2022 года.

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