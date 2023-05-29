«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
По причине санкций сейчас нечасто можно услышать российский гимн на международных турнирах. Многие спортсмены из России отстранены от участия в крупных соревнованиях с другими странами, а те, что допущены, в основном выступают в нейтральном статусе. Однако ранее на Олимпийских играх очень часто звучал и наш национальный гимн, и поднимались флаги.
На летней Олимпиаде-2012 во время официальной церемонии на знаменитом стадионе в Уимблдоне произошел забавный инцидент. Российский флаг висел по соседству с американским и белорусским после финала женского теннисного турнира. 4 августа Серена Уильямс одержала разгромную победу над Марией Шараповой. Американка в двух сетах расправилась с россиянкой — 6:0, 6:1. Уильямс выиграла свое первое олимпийское золото в одиночном разряде. До Игр в Лондоне теннисистка дважды побеждала в парах (2000, 2008). Для Шараповой серебро Олимпиады стало первым и единственным в карьере.
«Что ж, это многое значит, — говорила Шарапова о медали после поражения от Уильямс. — Это моя первая Олимпиада. И считаю этот турнир одним из сложнейших: шесть матчей на отрезке в восемь дней против сильных соперников. Это уникальный опыт для всех нас. Для меня впервые сыграть на Олимпиаде и уехать с нее с серебряной медалью — потрясающее достижение. Конечно же, всегда обидно проигрывать в финалах, но получить медаль — это здорово, без сомнения».
Самое любопытное случилось в концовке церемонии награждения теннисисток. На «Центральном корте» зазвучал гимн США — в честь олимпийской чемпионки. В небо начали поднимать американский флаг, который висел между знаменами России и Белоруссии. Бронзу в женском одиночном разряде завоевала Виктория Азаренко.
Под строчку гимна США «Что наш флаг все еще был там» американский стяг внезапно упал на землю из-за сильного порыва ветра. Зрители на стадионе удивленно воскликнули. Одна часть болельщиков начала смеяться, а некоторые стали аплодировать.
Позже Шарапова призналась, что обсуждала этот эпизод с Уильямс, стоя на пьедестале.
«А вы видели, что флаг США улетел с флагштока? Мне было интересно, видели ли вы это. Кто-то сказал, что люди видели только развязку, но не более. Вот мы это и обсуждали с Сереной. Маленький вопрос, незначительные детали», — рассказывала Шарапова в интервью.
Серена с иронией отнеслась к произошедшему. Теннисистка улыбалась, когда флаг улетел вниз.
«Вероятно, он летел, чтобы обнять меня, потому что флаг был таким счастливым, — приводит слова Уильямс ESPN. — Я была так сосредоточена здесь. Помню, я подавала и думала: «Серена, это твой лучший шанс выиграть золотую медаль».
Американский канал NBC не показал в прямом эфире эпизод с падением флага. Телевизионщики решили сфокусировать свои камеры только на призерах.
Пользователи YouTube не сдерживали эмоций и злорадствовали в комментариях под видео по поводу падения американского флага:
«Иронично, что он должен был висеть между Россией и Белоруссией».
«Месть СССР!»
«Хороший троллинг от Лондона».
«Флаг был сделан в Китае, клей сделали в Лондоне».
«Британский юмор».
«Какой же позор, вы серьезно?»
«Люди смеются — это ненормально».
«Это сделали русские хакеры!»
Любопытно, что Шарапова на Играх-2012 выступала в роли знаменосца сборной России на параде открытия. И этот выбор вызвал у болельщиков противоречивые эмоции, поскольку Мария большую часть жизни провела в США, а за сборную в Кубке Федерации начала выступать главным образом потому, что это было обязательным требованием международной федерации тенниса ради допуска на Олимпиаду.
Серена Уильямс участвовала в четырех Играх и является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Однако ни разу не соглашалась стать знаменосцем сборной США — ни на церемониях закрытия, ни на церемониях открытия.