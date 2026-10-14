Садулаев победил чемпиона России и отобрался на ЧМ! Олимпийский чемпион вернулся после травмы

Абдулрашид оказался сильнее Магомеда Курбанова в контрольной схватке за место в сборной.

За десять дней до начала чемпионата мира по борьбе в Астане в сборной России оставалось одно из самых интересных кадровых решений: кто представит страну в весовой категории до 97 кг? Главных претендентов оказалось двое — двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и действующий чемпион России Магомед Курбанов. Тренерский штаб решил определить сильнейшего в очной встрече, причем в отличие от обычных соревнований права на ошибку у соперников не было. Одна схватка должна была определить, кто отправится на главный турнир года, а кто останется дома.

Контрольную схватку назначили на 14 октября в Академии борьбы имени Аслана Хадарцева во Владикавказе. Ее победитель получал право занять место в составе сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 24 октября по 1 ноября. Первоначально соперников собирались свести еще в сентябре, на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном, но затем главный тренер национальной команды Хаджимурат Гацалов перенес встречу на октябрьский сбор.

Такой способ отбора потребовался из-за обстоятельств, которые едва ли можно было предусмотреть в начале сезона. Садулаев, выигравший шесть чемпионатов мира и столько же чемпионатов Европы, из-за травмы пропустил национальное первенство. Курбанов воспользовался отсутствием главного конкурента, стал чемпионом России и получил основания претендовать на поездку в Астану. Однако Гацалов заранее предупредил, что даже золотая медаль чемпионата страны не гарантирует путевку на международный турнир. В случае с Садулаевым тренерский штаб решил сделать исключение и предоставить ему возможность доказать свое превосходство в отдельной схватке.

Впрочем, соперники уже встречались в поединке, от которого зависело распределение мест в сборной. В июне 2025 года Садулаев победил Курбанова в финале чемпионата России со счетом 2:1 и завоевал седьмой национальный титул. Однако на чемпионат мира в Загреб поехал не он. Абдулрашиду не выдали шенгенскую визу, и незадолго до старта турнира его заменил как раз Курбанов. Теперь обстоятельства сложились иначе: Садулаев вновь претендовал на место в команде, но на этот раз ему предстояло отобрать его у соперника на ковре.

Для Курбанова прошлогодний чемпионат мира закончился в четвертьфинале. В Загребе он сначала победил казахстанца Ризабека Айтмухана (5:4), затем венгра Ричарда Веха (8:0), а в следующей схватке уступил представляющему Бахрейн олимпийскому чемпиону Ахмеду Тажудинову (9:10). Одного балла не хватило, чтобы пройти в полуфинал, а поскольку Тажудинов впоследствии проиграл иранцу Амирали Азарпире, Курбанов лишился возможности побороться за бронзу через утешительные встречи. В итоговом протоколе россиянин занял восьмое место.

При этом считать 33-летнего Курбанова случайным претендентом на поездку в Астану было бы неправильно. Еще в 2021 году он стал чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира в весовой категории до 92 кг, уступив в финале мирового первенства иранцу Камрану Гасемпуру. Позднее Магомед перешел в олимпийскую категорию до 97 кг, где в 2025-м добрался до финала чемпионата Европы в Братиславе. Там он проиграл грузину Гиви Мачарашвили со счетом 2:3. Таким образом, за последние два года Курбанов успел проверить себя против нескольких сильнейших борцов мира и регулярно боролся за медали крупных турниров.

Сезон-2026 Курбанов начал с серебра Кубка Ивана Ярыгина в Красноярске. В финале он уступил Мухамеду-Тахиру Ханиеву, но уже через полгода получил возможность взять реванш у того же соперника. На чемпионате России, который проходил с 30 июля по 1 августа в Подмосковье, Курбанов и Ханиев вновь встретились в решающей схватке. Поединок получился значительно более напряженным: соперники набрали по четыре балла, однако победу по дополнительным показателям присудили Курбанову, выполнившему более высоко оцененное техническое действие. Для Магомеда это было третье золото чемпионатов России.

Садулаев к тому времени уже несколько недель восстанавливался после травмы. Хотя еще весной казалось, что сезон складывается для него удачно. В феврале он выиграл рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы в Тиране, победив в финале все того же Ханиева со счетом 10:4. Примечательно, что на пути к решающей схватке Ханиев выбил Кайла Снайдера, поэтому очередного противостояния американца с Садулаевым тогда не получилось. Зато Абдулрашид уверенно решил задачу отбора на чемпионат Европы.

Континентальное первенство в апреле принимала та же Тирана, где Садулаев двумя годами ранее выиграл свой шестой чемпионат мира, выступая в неолимпийской категории до 92 кг. Теперь россиянин вернулся в привычные 97 кг и завоевал шестое европейское золото. В финале он разгромил представляющего Словакию Батырбека Цакулова со счетом 14:3. Садулаев не участвовал в чемпионатах Европы с 2020 года, так что возвращение получилось успешным. Впереди оставалась главная цель — седьмой мировой титул, причем первый в категории до 97 кг после победы в Осло в 2021-м.

Фото ФСБР

Однако в июле планы изменились. Садулаев дебютировал в американской профессиональной лиге Real American Freestyle (RAF), подписавшей с ним контракт в начале года, и уже в первом поединке встретился со своим давним соперником Кайлом Снайдером. Схватка 11 июля в Тбилиси получилась драматичной: россиянин вел в счете, но в заключительном отрезке получил повреждение левого колена, оказался на спине и уступил американцу. Официальный счет встречи — 4:5. После окончания поединка Садулаев не смог самостоятельно покинуть ковер, и вскоре стало понятно, что выступление на чемпионате России придется пропустить.

На восстановление ушло меньше двух месяцев. Уже 5 сентября Садулаев вновь выступил в RAF, на этот раз в подмосковных Мытищах, где его соперником стал американец Зак Браунагель. Абдулрашид победил со счетом 8:6, одержав первую победу в профессиональной лиге. Этот результат подтвердил, что россиянин способен бороться после травмы, хотя полноценной проверкой готовности к чемпионату мира схватку с Браунагелем назвать было трудно. В олимпийской борьбе Садулаев привык проводить несколько поединков за день, а на турнире RAF ему предстояла только одна встреча.

К октябрьской прикидке соперники подошли с разным соревновательным опытом последних месяцев. Садулаев успел выиграть два международных турнира, но после июльского повреждения провел лишь одну схватку. Курбанов, напротив, прошел полноценный чемпионат России и завоевал золото, хотя последний его международный старт состоялся еще в сентябре 2025 года. При этом борцы хорошо знают друг друга по совместным тренировкам и предыдущим соревнованиям. Сам Курбанов перед встречей подчеркивал, что никаких секретов между ними нет, а дружеские отношения за пределами ковра не помешают каждому бороться за победу.

Дополнительную интригу создавала и ситуация в самой категории до 97 кг. В прошлом году чемпионом мира стал Снайдер, прервавший продолжительную серию поражений от Садулаева на крупнейших турнирах. Среди других серьезных претендентов на медали — Тажудинов, победивший россиянина Курбанова в Загребе, а также иранец Амирали Азарпира. В Астане ожидается участие и других титулованных борцов, включая двукратного олимпийского чемпиона Хасана Яздани, перешедшего из категории до 86 кг. Поэтому отобраться на чемпионат мира для любого из россиян означало получить не только возможность побороться за золото, но и шанс проверить себя в одной из наиболее конкурентных категорий турнира.

Первый период прошел в плотной борьбе — оба борца заработали по одному баллу, однако во втором отрезке Садулаев вышел вперед с большим преимуществом. Он вел 4-1 до тех пор, пока Курбанов не сократил отставание до двух пунктов за 5,7 секунды до конца. Однако совершить камбэк не получилось — победу одержал Садулаев.

Таким образом, Абдулрашид все-таки получил возможность выступить на чемпионате мира, хотя еще летом его участие оказалось под вопросом. Причем на этот раз место в составе пришлось завоевывать не на многодневном чемпионате России, а в одной схватке с соперником, которому Садулаев уступил право представлять страну год назад из-за проблем с визой. В Астане он сможет продолжить борьбу за седьмой мировой титул. Его последнее золото в категории до 97 кг датируется 2021 годом, а с тех пор состав основных конкурентов заметно изменился. Теперь Садулаеву предстоит выяснить, насколько успешно он способен бороться с ними после непростого сезона.