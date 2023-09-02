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Журова: «Сейчас федерациям приходится изображать активную деятельность по отношению к россиянам, отсюда запреты»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что федерациям приходится проявлять активную деятельность по отношению к российским спортсменам.

«Времена изменились. Сейчас федерациям приходится изображать активную деятельность по отношению к россиянам. Отсюда подобные запреты, ограничения и условия. Таким образом просто хотят успокоить особенно рьяных деятелей, выступающих за полное отстранение страны. С одной стороны, остается принимать это как лучшее из зол. С другой — советовать что-то сложно. Некоторые люди могут расценить такую позицию как непатриотичную. Честно говоря, у меня нет однозначного ответа, как поступать в данной ситуации. Могу только сказать, что если бы я сама сейчас выступала, то однозначно была бы не допущена к соревнованиям. И дело даже не в том, что я представляла «Динамо», — цитирует Журову RT.

2 сентября стало известно, что Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил до участия в чемпионате мира 2023 года 26 спортсменов и членов персонала национальных команд России и Белоруссии из 235 заявленных. Турнир пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1197459-zhurova-federacii-rossiya
Светлана Журова
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