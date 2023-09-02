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Журова — о недопуске 26 россиян и белорусов до ЧМ по борьбе: «Плохо, что отдельных спортсменов не допускают»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на недопуск 26 представителей сборных России и Белоруссии на чемпионат мира по борьбе.

«Очень плохо, что отдельных спортсменов не допускают до соревнований. При этом мы с вами прекрасно понимаем, что еще два года назад никого не интересовало, имеют они отношение к вооруженным силам страны или нет. Международные федерации это не беспокоило. Причем атлеты, которые так или иначе причастны к силовым структурам, выступают под флагом многих государств, не только России. Они, например, есть в Италии и Германии. Подобная практика была и раньше, но никто нам ничего не предъявлял», — цитирует Журову RT.

2 сентября стало известно, что Объединенный мир борьбы (UWW) не допустил до участия в чемпионате мира 2023 года 26 спортсменов и членов персонала национальных команд России и Белоруссии из 235 заявленных.

Турнир пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на нем в качестве нейтральных спортсменов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1197458-zhurova-nedopusk-chm-borba
Светлана Журова
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