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Российских борцов допустили до соревнований под эгидой UWW без каких-либо ограничений

Павел Лопатко

Объединенный мир борьбы (UWW) разрешит белорусским и российским борцам участвовать в предстоящих соревнованиях без ограничений, говорится в релизе организации.

Согласно обновленным правилам, борцы из Белоруссии и России будут выступать под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях, включая взрослый. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть указаны аббревиатуры стран RUS и BLR, а национальные гимны обоих государств будут звучать на церемониях награждения, если их борцы выиграют золотые медали или команда станет чемпионом.

Все остальные стандартные протоколы соревнований UWW останутся в силе в соответствии с международными правилами борьбы.

В январе 2026 года UWW разрешил участие всех борцов из России и Белоруссии в турнирах в возрастных категориях до 23 лет под национальными флагами, следуя рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что спортсмены данного возраста с белорусскими или российскими паспортами больше не должны сталкиваться с ограничениями на участие в турнирах, включая командные соревнования.

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