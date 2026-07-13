Мамиашвили о 27 медалях юниорской сборной на чемпионате Европы: «Хотим максимума»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу юниорской сборной в медальном зачете чемпионата Европы в Скопье.

«Наша общая задача — не только тираживание, но и сохранение такого победного потенциала. Мы хотим достигать максимального результата. Очень мягко скажем, что это неплохой результат. Все три сборные команды завоевали по девять медалей, львиная доля которых золотые. Надо сохранить потенциал, опираясь на поддержку региональных организаций и пользуясь возможностями Наблюдательного совета. Надеюсь и верю, что у нас все получится в интересах популяризации нашего вида спорта», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Россияне завоевали 27 наград из 29 возможных — 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. Это рекордный результат для команды на юниорском первенстве Европы.