Мамиашвили — о санкциях со стороны ЕС: «На сон это не повлияло»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в санкционные списки Евросоюза.

«На сон это не повлияло. Есть и есть санкции. Как мне на это повлиять? Это была не первая попытка, когда хотели ввести санкции. Я принимаю это как данность. Понятно, по каким критериям определялось включение моей скромной персоны в данный список. Значит, где-то что-то происходит эффективно», — сказал Мамиашвили «СЭ».

ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции против Мамиашвили. Также в список попали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.