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Мамиашвили назвал решение UWW по допуску россиян торжеством здравого смысла

Сергей Ярошенко

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских спортсменов без ограничений.

«Ожидаемая история. Еще на чемпионате Европы в Албании мы понимали, что решение появится в ближайшее время. Бюро единогласно и проголосовало за снятия ограничений. Понятно, что они были незаконны, приняты под определенным давлением. Самое главное, что здравый смысл все-таки торжествует», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее 15 мая UWW допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с национальными флагами и гимнами на всех возрастных уровнях.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
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Российских борцов допустили до соревнований под эгидой UWW без каких-либо ограничений

Мамиашвили — о допуске российских борцов с флагом и гимном: «Решение было принято единогласно»
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