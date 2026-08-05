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Снайдер проведет бой по правилам вольной борьбы с Тажудиновым на турнире RAF 5 сентября

Сергей Филин

Американец Кайл Снайдер проведет защиту чемпионского титула в бою с представляющим Россию и Бахрейн Ахмедом Тажудиновым на турнире RAF в Москве, сообщила пресс-служба промоушена.

Событие состоится 5 сентября. Соперники уже встречались 28 марта на турнире RAF в Тампе, США. Тогда победу одержал американец.

30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине. 11 июля он победил Абдулрашида Садулаева на турнире в Тбилиси. В третьем раунде россиянин получил травму колена левой ноги, оказался на спине и потерпел поражение, а после этого не смог самостоятельно покинуть настил. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу американского спортсмена.

23-летний Тажудинов — олимпийский чемпион 2024 года и чемпион мира 2023 года по вольной борьбе.

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