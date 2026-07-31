Угуев в девятый раз выиграл чемпионат России и побил рекорд Гацалова

Заур Угуев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Турнир проходит в Москве.

В финальной схватке он одержал верх над Рамизом Гамзатовым.

Для Угуева это девятая победа на чемпионате России. Он превзошёл достижение нынешнего главного тренера национальной команды Хаджимурата Гацалова, который восемь раз поднимался на высшую ступень пьедестала по итогам первенства страны.

Угуеву 31 год, он является победителем Олимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году. Также на его счету три золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019, 2025) и две награды высшей пробы европейских первенств (2025, 2026).