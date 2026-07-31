Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Угуев в девятый раз выиграл чемпионат России и побил рекорд Гацалова

Руслан Минаев

Заур Угуев стал победителем чемпионата России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Турнир проходит в Москве.

В финальной схватке он одержал верх над Рамизом Гамзатовым.

Для Угуева это девятая победа на чемпионате России. Он превзошёл достижение нынешнего главного тренера национальной команды Хаджимурата Гацалова, который восемь раз поднимался на высшую ступень пьедестала по итогам первенства страны.

Угуеву 31 год, он является победителем Олимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году. Также на его счету три золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019, 2025) и две награды высшей пробы европейских первенств (2025, 2026).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хаджимурат Гацалов
Читайте также
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
«Это их время пришло повизгивать немножко». Вячеслав Фетисов об отказе Норвегии, Латвии и Дании играть со сборной России
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Масленникова выиграла бронзу на юниорском чемпионате мира по борьбе в Баку

Абасгаджи Магомедов в пятый раз выиграл чемпионат России по вольной борьбе
Новости
RSS RSS
Все новости