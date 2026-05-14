Россиянка Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе до 17 лет

Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет.

В финальной схватке в весовой категории до 43 кг Масленникова одержала победу над румынкой Валией Харсан. Бронзовыми призерками стали россиянки Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).

Турнир проходит в Самокове (Болгария) и завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают на сорвенованиях с флагом и гимном.