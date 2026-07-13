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Садулаев не примет участия в чемпионате России по вольной борьбе

Сергей Филин

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не сможет принять участия в чемпионате по вольной борьбе из-за травмы колена.

30-летний спортсмен получил повреждение в бою с олимпийским чемпионом американцем Кайлом Снайдером на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

В третьем раунде схватки россиянин получил травму колена левой ноги, оказался на спине и потерпел поражение, а после этого не смог самостоятельно покинуть настил. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу американского спортсмена.

«Мы созванивались. Он поинтересовался по поводу чемпионата России. Нужно будет дать ему возможность пропустить турнир. Сейчас будем думать, как это сделать», — приводит слова главного тренера сборной России по борьбе Хаджимурата Гацалова ТАСС.

Абдулрашид Садулаев.Садулаева госпитализировали после поединка со Снайдером. У двукратного олимпийского чемпиона травма колена

Чемпионат России состоится в Москве с 29 июля по 2 августа.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
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