Снайдер поделился мнением о поражении Макгрегора от Холлоуэя

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер поделился мнением о поражении Конора Макгрегора от Макса Холлоуэя в главном бою турнира UFC 329.

Ирландец уступил американцу в первом раунде из-за травмы ноги. Макгрегор появился в октагоне впервые с 2021 года.

«Мне нравится возвращение Конора. Оно вызывает большой ажиотаж и волнение. Мне также нравится его вера и то, что он начинает смиряться перед господом. Это меня вдохновляет. Надеюсь, он снова выйдет на ринг», — приводит Odds.ru слова Снайдера.

38-летний Макгрегор проиграл третий бой подряд. Всего у него 22 победы и 7 поражений в профессиональной карьере.