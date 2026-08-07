Шара Буллет и Шлеменко встретятся на турнире RAF в Москве

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко проведут поединок на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF). Соревнования впервые пройдут в России и состоятся 5 сентября в Москве.

В главном бою вечера встретятся бывшие чемпионы UFC — представитель ОАЭ Хамзат Чимаев и американец Тайрон Вудли.

Магомедову 32 года. Он дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Статистика россиянина в MMA — 17 побед и одно поражение.

Шлеменко 42 года. В его активе 68 побед, 17 поражений и одна ничья, ещё один бой признан несостоявшимся. Он дважды выигрывал Гран-при Bellator и трижды защищал чемпионский титул.